Segurança Pública do Acre fortalece controle nas fronteiras com uso de scanner de raio X

Em uma iniciativa que visa reforçar o controle das entradas nas fronteiras do Alto Acre, o governo, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), implantou um moderno scanner de raio X na sede do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), localizada no município de Senador Guiomard. Após uma fase de testes, o scanner está em funcionamento há cerca de um mês, sendo utilizado sempre que os militares consideram necessário para garantir a segurança da população.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, destacou a importância desse equipamento no contexto da segurança nas fronteiras. “O comprometimento de todas as forças de segurança é fundamental no combate à criminalidade. A utilização deste scanner de raio X é um passo importante para garantir a integridade de nossa população e a segurança de nossas fronteiras. Este equipamento nos permite identificar e prevenir a entrada de materiais ilícitos, contribuindo para um Acre mais seguro”, afirmou.

Esta medida representa um avanço significativo nas estratégias de combate à criminalidade e na proteção tanto do público interno quanto externo. O coordenador do Gefron, coronel Assis dos Santos, explicou como funciona o procedimento de abordagem. “Realizamos a abordagem dos veículos de forma habitual. No entanto, caso identifiquemos alguma suspeita, as bagagens tanto do condutor quanto dos passageiros são submetidas ao scanner de raio X. Isso nos dá uma ferramenta eficaz para verificar a presença de itens ilegais, como drogas e armas, que poderiam ser introduzidos em nosso estado”, detalhou.

A implementação do scanner de raio X é um marco significativo na luta contra o crime organizado, pois proporciona uma análise mais precisa e rápida das cargas e passageiros que transitam pela fronteira. Com isso, as autoridades ganham mais uma estratégia para intensificar o combate a atividades ilícitas que afetam a segurança pública do Acre.

Além disso, a presença deste equipamento reforça a imagem do Estado no enfrentamento ao crime, mostrando que a tecnologia pode e deve ser aliada das forças de segurança. O investimento em infraestrutura e tecnologia é, sem dúvida, um passo importante para garantir um futuro mais seguro para todos os cidadãos acreanos.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício, a utilização do scanner de raio X pelo Gefron não apenas moderniza o controle nas fronteiras, mas também representa um compromisso contínuo com a segurança da população do Acre, demonstrando que a prevenção e a repressão ao crime são prioridades. “Com essa nova ferramenta, nos preparamos cada vez mais para enfrentar os desafios da segurança pública de forma mais eficiente e eficaz”, concluiu.