Senac Acre abre processos seletivos para diversas áreas em Rio Branco

O Senac Acre anuncia a realização de novos processos seletivos para o preenchimento de vagas destinadas à Sede Administrativa, em Rio Branco. As oportunidades são para cargos de Analista Técnico II em diferentes áreas de atuação. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no endereço https://portal.ac.senac.br/ trabalhe-conosco de 10 de janeiro até as 23h59 do dia 13 de janeiro de 2025.

As vagas disponíveis abrangem as áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Marketing ou Recursos Humanos; Tecnologia da Informação e Pedagogia. O objetivo do processo é selecionar profissionais qualificados para integrar o quadro funcional da instituição, respeitando os direitos civis e as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O processo seletivo será dividido em três etapas: a primeira é a análise curricular, realizada após o cadastro de currículos e a inscrição; a segunda é a avaliação comportamental, que analisará habilidades interpessoais e competências específicas; e a terceira é a prova prática, que testará os conhecimentos técnicos dos candidatos.

Os candidatos aprovados em todas as etapas e convocados serão contratados de acordo com a necessidade da instituição e a ordem de classificação. Eles assinarão um contrato individual de trabalho regido pelos preceitos da CLT, que não garante estabilidade aos aprovados, exceto nos casos previstos por lei.

Informações detalhadas sobre os processos seletivos podem ser obtidas por meio dos comunicados publicados no site da instituição.

AVISO LEGAL: As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.