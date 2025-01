Sob forte comoção, vídeo mostra chegada do corpo de mulher que morreu após complicações pós-parto

O corpo de Estherfanny Sara de Souza Adrião, de 25 anos, que morreu na última sexta-feira (10), 10 dias após o parto de seu filho chegou a sua cidade, Manoel Urbano, sob forte comoção de amigos e familiares.

A jovem sofreu graves complicações após falhas no atendimento na Unidade Mista de Manoel Urbano, município no interior do Acre. Familiares acusam a unidade de negligência médica.

Estherfanny teve seu filho no dia 31 dezembro, na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e quatro dias depois teve alta, voltando para a sua cidade. Dias depois ela deu entrada na unidade com cefaleia intensa e crises convulsivas, quadro que é característico de eclâmpsia pós-parto.

As informações destacam que atendimento inicial da paciente foi realizado por um acadêmico de medicina sem supervisão do médico plantonista, o que viola normas legais. Em estado crítico, ela foi transferida para Rio Branco após ter passado quatro horas, em uma ambulância inadequada e sem oxigênio suficiente. No trajeto, Estherfanny sofreu duas paradas cardiorrespiratória.

Já na capital, foi realizado o procedimento de reanimação, no entanto, ela já estava em morte cefálica, atestado no dia 10 de janeiro. O corpo foi levado a Manoel Urbano e recebido sob forte comoção dos moradores da cidade.