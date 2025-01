Sobe para 15 o número de mortos por atropelamento em massa nos EUA

O número de mortes no atropelamento em massa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, subiu para 15, segundo informações das autoridades americanas. Até então, o número confirmado era de dez mortos e 30 feridos. O atentado aconteceu na virada do dia 31 de dezembro para o 1° de janeiro.

O motorista foi identificado pela polícia americana como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos. Ainda segundo informações da corporação, ele foi morto durante um tiroteio com policiais logo após o atentado.

“O 8º Distrito está atualmente trabalhando em um caso com vítimas em massa envolvendo um veículo que atingiu uma grande multidão no Canal e na Bourbon Street. Há 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 mortes. Parceiros de segurança pública estão respondendo no local. As atualizações seguirão à medida que forem recebidas”, informou o comunicado da agência oficial de preparação para desastres na cidade.

Uma das pessoas que estava no local, Kevin Garcia, de 22 anos, informou que viu um caminhão batendo em várias pessoas no lado esquerdo da calçada da Bourbon Street.“Um corpo veio voando em minha direção”, contou à CNN.

Shamsud Din Jabbar utilizou um carro alugado e o proprietário, Rodrigo Diaz, contou à ABC News que havia disponibilizado o veículo para outra pessoa. Ele anunciava o carro em um aplicativo chamado Turo, que se parece com o Airbnb.