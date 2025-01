Steam libera jogo grátis por tempo limitado com ótimas avaliações! Resgate agora

Uma das principais vantagens do PC em relação aos consoles é a grande quantidade de jogos grátis para resgatar semanalmente. Agora, por exemplo, você pode garantir um jogo com ótimas avaliações sem custos na Steam, mas é melhor correr, pois a promoção está disponível por tempo limitado.

O game independente de plataforma Jaded foi lançado em acesso antecipado, com desenvolvimento em parceria com a comunidade, de graça. Em 25 de janeiro, a versão completa do título será liberada, o que tornará o projeto pago na loja da Valve.

Ou seja, você tem 10 dias para obter o game sem custos no PC! A boa notícia é que, se você vincular Jaded à sua conta até dia 25, o jogo será seu para sempre.

Como obter Jaded de graça no PC

Garantir sua cópia grátis de Jaded no PC é bem simples. Para pegar o título sem custos, você só precisa seguir os passos a seguir:

Entre na página de Jaded na Steam antes de 25 de janeiro;

Clique no botão “Adicionar à Biblioteca” para vincular o jogo à sua conta;

Se você não possui uma conta da Steam, clique no botão “Jogar” e faça um login com e-mail para obter o jogo.

Ao clicar no botão para adicionar Jaded à sua biblioteca, o título será vinculado à sua conta e você nem precisará realizar o download do game no PC instantaneamente. Mesmo assim, o jogo será seu para sempre.

Clique no botão de Jogar ou Adicionar à Biblioteca para obter o jogo sem custos antes que ele se torne pago.

Vale a pena baixar Jaded?

Lançado em acesso antecipado em 2022, Jaded é uma ótima pedida para quem curte jogos de plataforma com gráficos em 2D. Produzido pela ShellSnore Games, o game tem nada menos que 90% de aprovação pelos usuários da Steam, com avaliações “extremamente positivas”.

Além de trazer um belo visual pixelizado, o jogo se destaca pela sua mecânica de “dash direcional em 360”, que lembra o game brasileiro Celeste, que concorreu ao The Game Awards. O título também conta com um clico de gameplay rápido com respawn instantâneo após a morte, além de diferentes designs para seus níveis e inimigos.

Para quem é fã de experiências desafiadores e viciantes em 2D, Jaded pode ser uma boa pedida para passar o tempo. Afinal, o game claramente entrega uma boa combinação de visuais e gameplay de graça no momento.

Meu PC roda Jaded?

Além de ser um jogo com boas avaliações, Jaded também se destaca por ser bastante otimizado, mesmo para um game em acesso antecipado e feito por um estúdio de pequeno porte. Como o título possui gráficos simples, você não precisa de um computador potente para encarar o projeto.

Segundo as especificações oficiais, é possível ter uma boa experiência com apenas 1 GB de RAM e uma GPU no nível da GTX 750 da Nvidia. Para o armazenamento, você também só precisa de 600 MB de espaço livre para baixar e salvar o jogo.

O estúdio nota, no entanto, que as especificações oficiais ainda não estão finalizadas. “Não temos certeza das especificações mínimas exatas que você precisa para rodar o jogo. Jogadores com placas de vídeo significativamente piores (Nvidia GeForce 210) experimentaram uma falha gráfica que quebrou o jogo e deixou a tela preta, exceto o cursor, que se duplica. Entre em contato conosco no Discord se o problema ocorrer”, diz a página oficial da Steam.

SO *: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ Processador: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support

x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support Memória: 1 GB de RAM

1 GB de RAM Placa de vídeo: GTX 750 / AMD Radeon R7 265

GTX 750 / AMD Radeon R7 265 DirectX: Versão 10

Versão 10 Armazenamento: 612 MB de espaço disponível

E aí, você vai resgatar Jaded de graça até o fia 25 de janeiro? Comente nas redes sociais do Voxel e mande essa oferta imperdível para seus amigos e amigas que curtem jogos de plataforma.