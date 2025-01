Tabela do Imposto de Renda 2025: faixa de isenção deve ser ampliada; entenda

Sem a aprovação da reforma do Imposto de Renda (IR), que só deverá ser enviada ao Congresso após a votação do Orçamento de 2025, a tabela progressiva está congelada neste ano. Mas o ministro da Economia, Fernando Haddad, sinalizou que o governo deve ampliar faixa de isenção para R$ 3.036 em 2025, para manter a alíquota zero para quem ganha até dois salários mínimos.

Segundo o ministro, essa é uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mudança depende da aprovação de projeto de lei que atualiza o Orçamento de 2025, ainda não aprovado, e só será enviada após as eleições para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado.

“Deve ter uma atualização [no Orçamento], sim. Estamos considerando essa possibilidade para manter o ritmo de mudança da faixa de isenção. É uma orientação, que nós recebemos do presidente [Luiz Inácio Lula da Silva]”, disse Haddad nesta terça-feira, 14.

Segundo Haddad, a Fazenda ainda divulgará dados sobre o impacto dessa alteração, mas haverá indicação de medidas de compensação para garantir a mudança sem desequilibrar as contas públicas.

O governo Lula anunciou no final de 2024 a proposta de ampliação da faixa de isenção para contribuintes que ganham até R$ 5 mil por mês. Mas a medida ainda depende de aprovação do Congresso para entrar em vigor a partir de 2026.

Veja a tabela atual do Imposto de Renda

Atualmente, a faixa de isenção do IR abarca os contribuintes que recebem até R$ 2.824 mensais, valor que equivalia a dois salários mínimos em 2024. No ano passado, 15,8 milhões de brasileiros ficaram isentos.

Pela regra vigente, o contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 mensais será beneficiado com a isenção porque, dessa renda, subtrai-se o desconto simplificado, de R$ 564,80, resultando em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20, ou seja, exatamente o limite máximo da faixa.

Como o piso nacional foi reajustado em 2025 de R$ 1.412 para R$ 1.518, se o governo quiser manter a isenção para as pessoas que recebem até dois salários, precisa ampliar a faixa de isenção para renda mensal de R$ 3.036.

Importante destacar que para efeitos da declaração de imposto de renda a ser feito neste ano, nada mudaria na tabela e nas faixas. Veja abaixo:

Tabela anual do IR em 2025 (ano-calendário de 2024)

Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08

Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50

Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34

As regras para o acerto de contas com o leão em 2025, referente ao ano de 2024, ainda não foram divulgadas. Mas, ainda assim, é possível ir separando documentos e se preparar, já que algumas regras seguem as mesmas. Veja o que já se sabe.