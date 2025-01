Tadeu Hassem visita prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul e anuncia mais de meio milhão de reais a instituições locais

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) visitou, nesta quinta-feira (16), a prefeita em exercício Delcimar Leite visando ampliar ainda mais a parceria com o município. Tadeu aproveitou a oportunidade e realizou também prestação de contas dos recursos destinados a instituições locais.

Ao todo, R$ 600 mil foram destinados a um total de três entidades, que trabalham desde o pescado a serviços de assistência social. O deputado quer ouvir a prefeitura para ampliar ainda mais os trabalhos. “Que Deus abençoe vocês, já sei do potencial dessa dupla [Zequinha e Delcimar] e sei que Cruzeiro do Sul está em boas mãos”.

Delcimar agradeceu a visita e se colocou à disposição para trabalhar com Tadeu em favor dos cruzeirenses. “Nosso gabinete também está à disposição, a prefeitura, o prefeito Zequinha. Estamos todos à disposição para trabalhar juntos. E agradecer pelos recursos: todas essas instituições fazem um lindo trabalho. Fica, desde já, o convite para conhecer outras das nossas instituições, todas elas fazem um trabalho lindo, que muito nos orgulha”.

Do cuidado com pescadores ao show nas urnas

Parceiro dos pescadores de Cruzeiro do Sul, Tadeu visitou Zé Roberto, presidente do Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (SPPA-CZS). O trabalho de Zé o rendeu, na última eleição, 1430 votos, número que o colocou como o 5º vereador mais votado. O deputado anunciou destinação de R$ 150 mil em emendas parlamentares para fortalecer esse trabalho — desse valor, R$ 50 mil já estão na conta — para aquisição de materiais de pescado.

O presidente e vereador comemora. “Com certeza isso vai ajudar e muito a nossa associação, que também agora tem um representante na Câmara. Com a ajuda do deputado Tadeu, nós vamos poder dar ainda mais dignidade a essa classe trabalhadora”. Tadeu rebateu: “Contem com nosso mandato!”.

Compromisso na assistência social: Missão Família cresce com Tadeu

Tadeu esteve também no Centro Social dos Direitos da Criança, Adolescente e Família (Cesdicaf). Instituição que já conta com apoio institucional do gabinete do deputado, o Cesdicaf atendeu cerca de 480 jovens em 2024 e se prepara para voos maiores, ampliando os trabalhos. E, para isso, o time de Tadeu presta apoio técnico e jurídico para apresentar, na Aleac, uma indicação que beneficie a instituição a tornando apta a ser reconhecida como instituição de utilidade pública no âmbito do Estado.

Em emendas parlamentares, Tadeu anunciou o montante de R$ 150 mil em emendas — desse valor, R$ 50 mil já estão na conta. “Com essa nova mudança do Missão Família para Cesdicaf, nós pretendemos nos tornar uma instituição de utilidade pública no âmbito do Estado. Tenho certeza que essas mudanças vão impulsionar ainda mais nossos trabalhos, permitindo que a gente possa trabalhar mais e melhor”, comenta o presidente Marcos Levi. Já a vice-presidente Conceição relembra e comemora o apoio do gabinete de Tadeu: “Com a sua ajuda, meu amigo, a gente pôde ajudar ainda mais pessoas”, disse, entregando um presente como gesto de agradecimento.

R$ 300 mil para agricultura familiar e tirar jovens das ruas

Já na Associação Renascer, na Comunidade Santa Luzia, Tadeu comemora a destinação de R$ 300 mil em emendas, sendo que R$ 100 mil delas já estão na conta. Arlindo Pinheiro, presidente da instituição há 5 anos, explica que a Renascer é originalmente voltada ao agroextrativismo — com foco em agricultura familiar no manejo com hortaliças — mas que amplia sua atividade para tirar jovens da criminalidade.

“Além do trabalho com a agricultura familiar, nós temos também um trabalho com os jovens. Já temos, por exemplo, jogadores [de futebol] saindo (sic) pra fora; nosso maior objetivo aqui é justamente tirar esses garotos do crime organizado. Tenho orgulho desse trabalho, é algo que fazemos antes mesmo de fazer parte da associação. E pra isso crescer cada vez mais, a gente precisa de parceiros, como o deputado Tadeu”, afirma Arlindo.

Orgulhoso, Tadeu comemora: “Conheço e admiro o trabalho do presidente Arlindo, e quero que ele, a comunidade, a Associação Renascer tenham certeza: no que depender do nosso mandato, esse trabalho vai continuar crescendo e mudando a vida das pessoas”.