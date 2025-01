Taxista é vítima de emboscada, luta com criminosos para sobreviver e quase é morto a tiros

O taxista Antônio Edimar Alves Araújo, de 55 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em via pública na noite desta quarta-feira (29), no bairro Taumaturgo, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas pela própria vítima à reportagem, ele estava em casa, no bairro Olaria, quando foi chamado para uma corrida até o bairro Taumaturgo, onde um casal já o aguardava e teria como destino a capital Rio Branco.

Ao chegar ao local solicitado, Antônio viu o casal e percebeu que o homem se aproximava da janela do passageiro. De repente, o suspeito sacou uma arma de fogo e ordenou que o taxista abaixasse o vidro do carro. Em seguida, disparou o primeiro tiro, mas Antônio conseguiu colocar a mão na frente, evitando que o disparo atingisse sua cabeça. O criminoso efetuou um segundo tiro, que acertou a porta do passageiro pelo lado de dentro.

Temendo ser executado, o taxista saiu rapidamente do carro e entrou em luta corporal com o agressor. Em um momento de desespero, conseguiu se desvencilhar e correr, enquanto um terceiro disparo foi efetuado em sua direção, mas não o atingiu.

Ferido e assustado, Antônio correu até o bairro onde mora e pediu ajuda a conhecidos, que o colocaram em um veículo e o levaram para o Hospital Marinho Monte, em Plácido de Castro. Após uma avaliação inicial, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por exames mais detalhados. Felizmente, não sofreu lesões graves na mão esquerda.

O veículo do taxista permaneceu aberto, mas o criminoso não levou nada do seu interior. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e recolheu o carro, levando-o para o pátio da Delegacia de Plácido de Castro. A PM também realizou buscas pela região, porém o casal suspeito não foi localizado até o momento.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro.