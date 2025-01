Via Verde Shopping dá boas-vindas a 2025 com a estreia de ‘Nosferatu’ e muito mais

O Cine Araújo do Via Verde Shopping começa 2025 com um verdadeiro espetáculo, prepare-se para mergulhar em uma programação que combina emoção, nostalgia e entretenimento de tirar o fôlego. Com uma seleção de filmes que prometem encantar públicos de todas as idades para garantir um início de ano inesquecível.

Entre os destaques mais aguardados está “Nosferatu”, uma nova adaptação do clássico que revolucionou o cinema de terror há mais de um século. Sob a direção visionária de Robert Eggers, conhecido por sucessos como “A Bruxa” e “O Farol”, o filme renova a lenda do vampiro em uma produção sofisticada e visualmente impactante. Este quarto filme inspirado no icônico personagem chega para conquistar tanto os fãs do gênero quanto uma nova geração de espectadores, tornando-se a grande estreia do dia 2 de janeiro.

Para quem busca diversão em família, o Cine Araújo também oferece experiências cinematográficas marcantes com grandes sucessos em cartaz. As animações continuam encantando com “Moana 2”, que leva a heroína a novas aventuras emocionantes pela Oceania, e “Mufasa”, que explora o passado do lendário Rei Leão em uma narrativa épica e deslumbrante. Já o cinema nacional brilha com “O Auto da Compadecida 2”, trazendo de volta João Grilo e Chicó em histórias inéditas e repletas de humor inteligente e críticas sociais.

E para os fãs de ação e velocidade, a diversão está garantida com “Sonic 3: O Filme”, onde Sonic, Tails e Knuckles enfrentam Shadow, o adversário mais poderoso até agora. A combinação de humor, efeitos visuais de tirar o fôlego e um elenco estelar, incluindo Keanu Reeves e Idris Elba, faz deste filme um espetáculo imperdível.

A experiência fica ainda mais completa com o balde exclusivo de pipoca do Sonic! Inspirado no universo eletrizante do ouriço azul, o balde é a escolha perfeita para deixar sua sessão de cinema ainda mais especial. O balde está disponível por R$ 52,00 ou em combo por R$ 69,00, ele combina estilo e sabor em um único pacote, garantindo momentos deliciosos para toda a família.

Com um início de ano tão recheado de emoções e produções incríveis, o Cine Araújo do Via Verde Shopping é o lugar ideal para celebrar com o melhor da sétima arte. Não perca essa oportunidade e garanta seus ingressos. Consulte os horários e sessões no site https://www.ingresso.com/.