Vídeo mostra colisão entre avião e helicóptero sob novo ângulo; Veja

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um novo ângulo da colisão entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar em Washington, D.C., nos Estados Unidos, na noite dessa quarta-feira (29/1). Ao todo, havia 60 passageiros e quatro tripulantes na aeronave, além de três militares no helicóptero do Exército.

O que está acontecendo

Um avião com 60 passageiros e quatro tripulantes caiu após colidir com um helicóptero, nessa quarta-feira (29/1).

Em coletiva de imprensa, o chefe dos bombeiros de Washington afirmou que as equipes de resgate não acreditam que haja sobreviventes e que trabalham para recuperar as vítimas.

Ambas as aeronaves foram localizadas no rio Potomac. O avião foi encontrado invertido, em três seções.

Todas as decolagens e pousos foram interrompidos no Aeroporto Nacional Reagan. O aeroporto deve abrir por volta das 11h (14h no horário de Brasília).

As imagens mostram o acidente entre o avião e o helicóptero, seguido de um incêndio e a queda dos destroços. Veja:

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, contou que, os destroços do jato da American Airlines que colidiu com o helicóptero militar e caiu no rio Potomac se despedaçaram. A fuselagem do avião ficou invertida.

Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de Washington DC, “a operação de recuperação continua. Há muito toque e sensação nas diferentes partes do avião e do helicóptero, e a área do acidente está um pouco espalhada. Então, temos algum trabalho a fazer”.