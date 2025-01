Violência sem fim: homem é encontrado morto em ramal com pescoço quase decepado

O foragido da Justiça, identificado como Reginaldo Rodrigues Mota, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado morto por moradores na tarde desta quarta-feira (15), no Ramal Rio Grande, com acesso pelo km 10 da BR-317, na zona rural do município de Assis Brasil, no interior do Acre.

De acordo com informações de moradores da região, ao passarem pelo Ramal Rio Grande, avistaram uma pessoa caída e ensanguentada. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava de Reginaldo, que apresentava um ferimento profundo no pescoço, possivelmente causado por golpes de terçado, que quase resultou em sua decapitação.

Atenção! Imagem forte.

Os moradores acionaram rapidamente a Polícia Militar, que esteve no local e confirmou a veracidade das informações. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil, dos peritos criminais e dos agentes de necropsia. Após os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasiléia. Posteriormente, será levado para Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço, que quase separou a cabeça do corpo, além de um ferimento no braço esquerdo.

Segundo os moradores, Reginaldo era conhecido na região e havia cortado a tornozeleira eletrônica que utilizava. Também relataram à polícia que ele tinha desavenças com pessoas que moravam no local.

O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, que agora trabalha para identificar e localizar os autores do crime.