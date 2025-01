Zezé di Camargo detalha como teve filho após vasectomia e Huck reage

O cantor Zezé di Camargo, 62 anos, detalhou neste domingo (12) como foi o procedimento “dolorido” que fez para ter mais um filho, mesmo após a vasectomia, procedimento cirúrgico permanente de esterilização masculina. Ele teve que passar por um processo “dolorido” para conseguir extrair os espermatozoides e o apresentador Luciano Huck não escondeu o “incômodo” ao ouvir o relato ao vivo.

“Eu sou vasectomizado há muitos anos, aí eu tive que fazer punção”, revelou o artista no programa “Domingão com Huck”, da Globo. “Olha, essa hora que ele me falou eu fiz assim no camarim”, disse Huck, fazendo uma expressão facial de dor.

Zezé revelou que precisou fazer duas punções, porque a primeira não funcionou. “Isso que é amor, hein? À Graci. Isso que é amor de verdade. Ó que maravilha”, falou Huck. “Eu tive que fazer duas, porque a primeira não deu certo. Acabou todos os…”, continuou Zezé, que arrancou risos de Huck. “Todas as pessoas que poderiam vir”, completou Manu Bahtidão, que também participou da atração dominical. Luciano Huck caiu na gargalhada. “Esse assunto, meu Deus do céu. Eu tô suando… esquece, não precisa contar não”, brincou o apresentador.

O sertanejo ignorou o pedido de Huck e seguiu com o relato. “Aí o médico falou: ó, nós vamos ter que fazer mais uma (punção). Só que vamos ter que fazer mais profunda essa. Aí eu falei: eita”, contou. “Eita, aí cutucou lá no fundo. Aí foi que a dor veio mesmo. Meu Deus do céu. Jura?!”, comentou Manu Bahtidão.

“Pega uma agulhoa, colhe um dos dois… tem dois (testículos). Enfia a agulha até lá no fundo e puxa com a seringa”, descreveu o pai de Wanessa Camargo. “Meu pai do céu”, reagiu Luciano Huck. “Aí, que suador”, completou. Dona Déa também se mostrou visivelmente incomodada.

“Com anestesia ou sem anestesia?”, perguntou Livia Andrade. “Na hora a gente não sente porque tá anestesiado, mas durante mais ou menos uma semana eu andava assim”, contou Zezé, que cambaleou pelo palco do “Domingão”. “Sexo, então, nem pensar”, destacou Zezé.

Como é procedimento ‘dolorido’ que Zezé Di Camargo fez para ser pai?

Graciele Lacerda, de 44 anos, deu à luz Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, de 62. O casal enfrentou um tratamento de fertilidade que durou quatro anos para realizar o sonho de ter um filho. Como Zezé havia passado por uma vasectomia, ele precisou se submeter a um processo “doloroso” para a extração de espermatozoides.

A gravidez de Graciele foi resultado de uma fertilização in vitro (FIV), procedimento que induz a mulher a uma superovulação, permitindo que os óvulos e o sêmen sejam coletados para fecundação em laboratório.

Para homens vasectomizados, como Zezé, há duas formas de obtenção de espermatozoides: a reversão da vasectomia, através de uma cirurgia, ou a coleta direta para o uso em FIV, que foi a alternativa escolhida pelo casal.

Depois de recolhidos, os gametas são levados para o laboratório e lá é feita a fertilização de cada óvulo por um espermatozoide.