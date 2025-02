10 itens de CS2 que podem custar até 10x o preço de um carro popular

Este adesivo virtual foi concedido ao Fluxo por ser um dos times participantes do BLAST.tv Paris Major 2023 de Counter-Strike: Global Offensive. O cosmético da organização brasileira conta com o símbolo do Fluxo, somado às cores do torneio. Ele não é tão raro de se encontrar na comunidade, apesar de ser um item colecionável e de alta qualidade. Vale destacar que o Fluxo teve uma campanha decepcionante no Major de Paris, sendo eliminada ainda na fase inicial do torneio. No entanto, o adesivo está a venda e os players e fãs da equipe podem compra-lo por até R$ 573.389.994,27.