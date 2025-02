Acre termina janeiro com quase 4 mil casos prováveis de dengue e duas mortes pela doença

Segundo dados do Ministério da Saúde, levando em consideração as cinco primeiras semanas epidemiológicas de 2025, o Acre registrou quase 4 mil casos prováveis de dengue.

Além disso, o estado também registrou dois óbitos causados pela doença. Ao todo, até o momento, são 3.787 casos prováveis e o coeficiente de incidência é de 430 casos por 100 mil habitantes.

O relatório do Ministério da Saúde apontou ainda que a maior parte dos casos, com 55%, foi registrada em mulheres, entre 20 e 29 anos. A taxa de letalidade em casos prováveis está em 0,05. Já em casos graves, de 66,67.

Contudo, apesar do aumento significativo, se comparado com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 3,74%. Em 2023, foram contabilizados 7.705 casos prováveis no mesmo mês.