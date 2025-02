Após 25 anos, o jogo Tibia terá nova vocação; veja o teaser

Assim como World of Warcraft e Ragnarok Online , Tibia segue firme e forte como um dos MMORPGs com mais de 20 anos de história ainda em atividade. Agora, o jogo anunciou que, 25 anos depois, vai inaugurar uma nova vocação. Veja acima o teaser!

A vocação em questão é o Monk, nova aula focada em um equilíbrio entre suporte e combate corpo a corpo. Os jogadores poderão criar seus Monks a partir do segundo trimestre deste ano, mas os testes abertos já acontecerão em 25 de fevereiro.

Lançado em janeiro de 1997 pela CipSoft , que cuida do jogo até hoje, Tibia é um dos RPG multijogador mais antigos do mercado. No jogo, os jogadores podem desenvolver habilidades e classes, caçar tesouros, explorar mapas variados e enfrentar inimigos poderosos. O jogo foi desenvolvido com linguagem C++ e possui visual 2D.