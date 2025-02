De volta à Globo após 17 anos, Rodrigo Faro faz striptease e performa Beyoncé no ‘Domingão’; veja

Após 17 anos longe da Globo, Rodrigo Faro voltou à emissora para participar da Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, neste domingo, 9. Sua primeira apresentação no jogo rendeu até ‘striptease’ para performar Single Ladies, música de Beyoncé.

Ele estava vestido de blazer e calça social. A plateia começou a ecoar “dança gatinho”, bordão de Faro no programa Hora do Faro, na Record, onde trabalhou até o fim do ano passado.

Confira a apresentação: