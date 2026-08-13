Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio

Atriz repostou vídeo de influenciador que ironizou decisão e pediu o retorno de Paolla Oliveira.

Instagram/Reprodução

Atriz repercutiu o desabafo do influenciador Pedro Batuque, que celebrou a decisão de Virginia e pediu publicamente o retorno de Paolla Oliveira ao pavilhão de Caxias.

A atriz Luana Piovani repercutiu em suas redes sociais a decisão da influenciadora digital Virginia Fonseca de abrir mão do cargo de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Na manhã desta quinta-feira (13/8), a artista republicou um vídeo do influenciador Pedro Batuque, que celebrou em tom irônico o desligamento da apresentadora da agremiação de Duque de Caxias.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação faz comentários irônicos sobre os compromissos da empresária.

“Ela se sentou com a família e agora vai priorizar os filhos. Certa está ela, está muito ocupada fazendo São Paulo/Goiânia para treinar. Errado está quem colocou ela lá”, afirmou o influenciador no vídeo compartilhado por Luana Piovani em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Pedido por Paolla Oliveira e bastidores da agremiação

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o influenciador aproveitou a gravação para fazer um apelo à diretoria da escola de samba:

Rotina sem Ensaio: Batuque pontuou a incompatibilidade da rotina de viagens constantes de Virginia com a presença exigida nos ensaios da comunidade de Caxias.

Crítica às Escolhas: O produtor de conteúdo defendeu que agremiações tradicionais devam priorizar figuras com identificação orgânica com o samba em vez de perfis de apelo comercial nas redes.

Campanha por Paolla: No desfecho do registro repostado por Piovani, o influenciador fez uma alusão ao figurino de onça marcante usado pela atriz Paolla Oliveira no último Carnaval, pedindo seu retorno ao posto.

Repercussão Geral: A partilha do vídeo por Luana reforça o histórico de comentários críticos da atriz em relação à exposição da rotina da família de Virginia nas redes sociais.

Por que Luana Piovani compartilhou um vídeo sobre Virginia Fonseca?

A atriz repostou uma gravação do influenciador Pedro Batuque que ironizava a decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.

Qual foi a sugestão do influenciador no vídeo repercutido por Luana Piovani?

Pedro Batuque sugeriu que a diretoria da Grande Rio traga de volta a atriz Paolla Oliveira para ocupar a frente da bateria da agremiação de Duque de Caxias.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet