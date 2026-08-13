Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio

Atriz repercutiu o desabafo do influenciador Pedro Batuque, que celebrou a decisão de Virginia e pediu publicamente o retorno de Paolla Oliveira ao pavilhão de Caxias.
A atriz Luana Piovani repercutiu em suas redes sociais a decisão da influenciadora digital Virginia Fonseca de abrir mão do cargo de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Na manhã desta quinta-feira (13/8), a artista republicou um vídeo do influenciador Pedro Batuque, que celebrou em tom irônico o desligamento da apresentadora da agremiação de Duque de Caxias.
De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação faz comentários irônicos sobre os compromissos da empresária.
“Ela se sentou com a família e agora vai priorizar os filhos. Certa está ela, está muito ocupada fazendo São Paulo/Goiânia para treinar. Errado está quem colocou ela lá”, afirmou o influenciador no vídeo compartilhado por Luana Piovani em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Pedido por Paolla Oliveira e bastidores da agremiação
Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o influenciador aproveitou a gravação para fazer um apelo à diretoria da escola de samba:
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Rotina sem Ensaio: Batuque pontuou a incompatibilidade da rotina de viagens constantes de Virginia com a presença exigida nos ensaios da comunidade de Caxias.
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Crítica às Escolhas: O produtor de conteúdo defendeu que agremiações tradicionais devam priorizar figuras com identificação orgânica com o samba em vez de perfis de apelo comercial nas redes.
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Campanha por Paolla: No desfecho do registro repostado por Piovani, o influenciador fez uma alusão ao figurino de onça marcante usado pela atriz Paolla Oliveira no último Carnaval, pedindo seu retorno ao posto.
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Repercussão Geral: A partilha do vídeo por Luana reforça o histórico de comentários críticos da atriz em relação à exposição da rotina da família de Virginia nas redes sociais.
Por que Luana Piovani compartilhou um vídeo sobre Virginia Fonseca?
A atriz repostou uma gravação do influenciador Pedro Batuque que ironizava a decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.
Qual foi a sugestão do influenciador no vídeo repercutido por Luana Piovani?
Pedro Batuque sugeriu que a diretoria da Grande Rio traga de volta a atriz Paolla Oliveira para ocupar a frente da bateria da agremiação de Duque de Caxias.