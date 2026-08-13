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Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler

Darius Williams desabafou nas redes ao ver jovens de 17 e 18 anos incapazes de completar quatro palavras

Por Redação ContilNet
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Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Reprodução/Instagram

Darius Williams, docente de escola pública no Texas, compartilhou indignação e tristeza após jovens de 17 e 18 anos falharem em exercício simples de completar quatro palavras.

O professor Darius Williams, que atua na Wheatley High School, no Texas (EUA), protagonizou um forte desabafo nas redes sociais após viver uma situação angustiante em sala de aula. O docente caiu em lágrimas diante de seus alunos do último ano do ensino médio ao notar que a turma não conseguia concluir um exercício básico de leitura e escrita.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, a gravação foi feita pelo educador no seu horário de intervalo e viralizou rapidamente nas plataformas digitais.

“Eu basicamente completei a frase para eles. São jovens de 17 e 18 anos e eles não conseguiam completar quatro palavras. Quatro palavras! Eu simplesmente não sei onde está o problema”, lamentou o professor Darius Williams em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Articulação verbal versus escrita e impactos no futuro

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, o educador destacou o contraste entre a capacidade de debate da turma e a execução do exercício escrito:

  • Preparo da Aula: Darius explicou que realizou anotações em conjunto no quadro e forneceu todo o cenário e respostas da atividade antes da aplicação do exercício.

  • Capacidade Argumentativa: O professor ressaltou que os estudantes conseguem articular ideias verbalmente, falar e defender pontos de vista, mas travam completamente ao tentar transferir esse raciocínio para o papel.

  • Preocupação Universitária: Williams frisou que esses adolescentes estão prestes a se formar para ingressar no ensino superior ou no mercado de trabalho sem habilidades essenciais de alfabetização.

  • Debate Sistêmico: A publicação abriu discussões internacionais sobre o avanço automático de série nas redes públicas e as lacunas pedagógicas acumuladas ao longo da formação escolar.

Por que o professor Darius Williams chorou em sala de aula?

O docente desabou em lágrimas ao perceber que seus alunos do último ano do ensino médio, prestes a se formarem, não conseguiam concluir um exercício básico de escrita com quatro palavras.

Onde ocorreu o episódio com o professor Darius Williams?

A situação ocorreu na Wheatley High School, escola pública localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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