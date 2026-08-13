Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua

Cearense superou a dependência química, trabalhou com reciclagem e hoje inicia carreira na música

Cássio Bittencourt

Cantando sucesso de Xand Avião em bar de Fortaleza, ex-reciclador de 36 anos teve vídeo gravado sem saber, ultrapassou 20 milhões de acessos e lançou primeira música profissional.

O cantor cearense Thiago Viana, de 36 anos, emocionou o público ao participar do programa Encontro, da TV Globo, nesta quinta-feira (13/8). O artista compartilhou sua trajetória de superação após passar cerca de seis anos em situação de rua e enfrentar a dependência química na capital cearense, antes de ter sua voz reconhecida em todo o país.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a transformação ocorreu de forma totalmente inesperada enquanto o artista continuava trabalhando com reciclagem e venda de pequenos artigos nas ruas.

“Quando cheguei na feira no dia seguinte, todo mundo dizia: ‘Eita, está famoso, né?’. Eu não entendia nada, pois não tinha nem telefone na época”, revelou o cantor Thiago Viana em apuração veiculada no METRÓPOLES.

O vídeo viral, a parceria com empresários e o lançamento de estreia

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o registro espontâneo abriu portas decisivas para a carreira do músico:

Gravação Espontânea: O registro foi feito por um frequentador conhecido como “Meu Nego”, que gravou Thiago cantando a faixa Fiquei Sabendo , sucesso na interpretação de Xand Avião, em um bar de Fortaleza.

Sucesso Absoluto: As imagens postadas de forma despretensiosa ultrapassaram a marca de 20 milhões de visualizações nas redes sociais em poucos dias.

Aposta Profissional: O talento do cearense chamou a atenção do empresário goiano Rafael Cabral, que, ao lado dos irmãos Michel e Fernando Cabral, assumiu o gerenciamento de sua carreira artística.

Primeiro Lançamento: Com estrutura profissional de produção musical, Thiago deu início à sua discografia lançando a canção autoral intitulada Deus Mudou Minha Sorte.

Como o cantor Thiago Viana ficou famoso nas redes sociais?

Ele viralizou após ser gravado cantando a música Fiquei Sabendo em um bar de Fortaleza. O vídeo atingiu mais de 20 milhões de visualizações sem que ele soubesse, pois não possuía celular na época.

Qual é o nome da primeira música lançada profissionalmente por Thiago Viana?

Após assinar com empresários do meio sertanejo e forró, o cantor lançou a música de trabalho intitulada Deus Mudou Minha Sorte.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet