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Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”

Jéssica Beatriz Costa rebateu crítica de veículo a João Guilherme; ator e Bianca Bin também se manifestaram.

Por Redação ContilNet
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Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Instagram/Reprodução

Filha do cantor Leonardo questionou matéria da revista Veja que avaliou dez atores e influenciadores; João Guilherme ironizou a publicação e Bianca Bin também rebateu.

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa usou suas plataformas digitais para rebater publicamente uma matéria publicada pela revista Veja que incluiu seu irmão, o ator João Guilherme, em uma lista de dez personalidades que sofreriam com “falta de carisma”. A declaração da filha do sertanejo Leonardo causou forte repercussão na web.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Jéssica afirmou que os avaliadores desconhecem a essência e o conceito do termo.

“Com certeza a pessoa que escreveu essa matéria não sabe o que significa carisma. Se eu jogar no Google e ler o conceito, parece que estou lendo exatamente o que o João Guilherme é”, declarou Jéssica Beatriz Costa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Ironia do ator, desabafo com psicólogo e reflexão de Bianca Bin

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a publicação gerou manifestações em série entre os citados:

  • Reação Irônica: João Guilherme gravou vídeos afirmando que “adorou a matéria”, contou que levou o tema ao seu psicólogo e professor de atuação de forma cômica e avisou que não concederá mais entrevistas ao veículo.

  • Posicionamento de Bianca Bin: A atriz, também listada, questionou receber nota de carisma de uma publicação que não acompanha e refletiu que carisma é justamente despertar a vontade de escrever sobre alguém.

  • Outros Nomes Citados: A publicação da revista listou ainda nomes como Jade Picon, Rafa Kalimann, Fiuk, Duda Santos, João Lucas, Yanna Lavigne, Pedro Waddington e Gui Ferraz.

  • Apoio do Fandom: Seguidores do ator preencheram os comentários com mensagens de carinho, elogiando sua versatilidade em trabalhos na televisão e no cinema.

O que Jéssica Beatriz Costa disse sobre as críticas ao irmão João Guilherme?

A influenciadora rebateu o artigo afirmando que quem o escreveu não sabe o conceito de carisma, garantindo que o irmão se encaixa perfeitamente na definição positiva do termo.

Como João Guilherme reagiu ao ser incluído na lista de “sem carisma”?

O ator reagiu com ironia, brincou dizendo que levou o assunto para o seu psicólogo e professor de teatro, e afirmou que não dará mais entrevistas à revista responsável pela lista.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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