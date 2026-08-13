Humorista contou que descobriu a doença em 2022 após check-up e já está curado, destacando a importância dos exames

Lúcio Mauro Filho fala de ter curado câncer no intestino /Foto: Reprodução/Instagram

O humorista e ator Lúcio Mauro Filho, 52, falou sobre o diagnóstico de câncer de intestino pela primeira vez em suas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta (13), o humorista disse que escolheu não falar publicamente sobre seu diagnóstico e tratamento até então. “Não contei, não publicizei, porque descobri lá no comecinho, graças ao check-up, graças a uma colonoscopia. Fica essa primeira informação. A importância de fazer exames periódicos”, começou Lúcio Mauro.

Ele reforçou que descobrir um carcinoma tão no início foi essencial para que seu tratamento acontecesse de forma mais fácil e positiva. “Tratei rapidamente, deu tudo certo. Por isso não precisei sair contando, deixando as pessoas tristes e nervosas. Uma notícia dessa é sempre impactante”, e citou a repercussão que teve ao revelar esta semana o diagnóstico no podcast Alt Tabet.

“Já foi, já faz tempo, já me curei. Continuo fazendo exames periódicos porque é sempre o melhor jeito de descobrir as coisas. Estou passando aqui para acalmar todo mundo; já faz um tempo, está tudo certo. Mas continuo me cuidando”, concluiu.

Na legenda, o ator citou também que, por descobrir cedo o diagnóstico, pôde tratar sem precisar de procedimentos invasivos. “Graças aos exames, resolvi tudo por ali. Foi uma sorte muito grande.”

Lúcio Maurou avaliou que a descoberta da doença mudou a sua vida e, desde então, sempre alerta as pessoas ao redor sobre a importância de realizar exames de rotina e de manter os cuidados com a saúde. “Claro que esse evento mudou minha vida. Pra melhor! Hoje cuido da alimentação, do sono, do corpo, como nunca cuidei. (…) Ao primeiro sintoma, seja qual for, procure um médico.”

Conforme Lúcio Mauro contou recentemente, a descoberta de um câncer no intestino aconteceu em 2022, depois de ter tido um quadro de Covid-19 mais complexo. Ao fazer um check-up após ter se recuperado do vírus, ele descobriu o diagnóstico e, no mesmo ano, conseguiu tratar e ser curado da doença.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: CNN Pop