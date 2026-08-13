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Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio

Dançarina e ex-BBB quer assumir reinado na escola de Caxias e conta com o forte apoio da esposa, Ludmilla.

Por Redação ContilNet
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Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Instagram/reprodução

Dançarina e atual musa da agremiação de Caxias quer consolidar seu nome na folia carioca e conta com a articulação total de sua esposa, a cantora Ludmilla.

A despedida repentina da influenciadora digital Virginia Fonseca do posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio movimentou os bastidores do Carnaval carioca para o ciclo de 2027. Uma das figuras mais cotadas e interessadas em assumir a coroa no pavilhão de Duque de Caxias é a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

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De acordo com as informações apuradas pela Coluna Lucas Pasin, assinada por Kaique Corrêa e Lucas Pasin para o portal METRÓPOLES, a artista deseja firmar sua trajetória no samba e conta com o empenho direto da esposa, a cantora Ludmilla.

“Ludmilla está disposta a fazer o que for preciso para apoiar os sonhos da esposa e já teria buscado interlocução com a diretoria da Grande Rio para viabilizar a coroação de Brunna”, destacou a Coluna Lucas Pasin em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Histórico na Beija-Flor, atritos e presença na Grande Rio

Conforme detalhado pela cobertura de Kaique Corrêa e Lucas Pasin no METRÓPOLES, o movimento de Brunna também carrega traços de uma volta por cima no Carnaval:

  • Desavença Anterior: No passado, Brunna Gonçalves e Ludmilla se envolveram em uma polêmica com a diretoria da Beija-Flor de Nilópolis e com Gabriel David, atual presidente da LIESA.

  • Saída de Nilópolis: Na época, Brunna perdeu o cargo de musa na azul e branco sob alegações de ausência nos ensaios comunitários, crítica que a dançarina sempre contestou publicamente.

  • Posto Atual: Atualmente figurando como musa da tricolor de Duque de Caxias, a ex-BBB vê a vacância do cargo de rainha como a oportunidade ideal para liderar os ritmistas da Invocada.

  • Decisão da Diretoria: A cúpula da Grande Rio deve avaliar os nomes cotados nos próximos meses antes de anunciar oficialmente a nova soberana da bateria.

Quem é a favorita para assumir o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio após a saída de Virginia?

A dançarina Brunna Gonçalves, que já atua como musa da escola, demonstrou forte interesse no cargo e conta com o apoio de Ludmilla para assumir a frente da bateria.

Por que Brunna Gonçalves deixou a Beija-Flor de Nilópolis no passado?

Brunna perdeu o posto de musa na agremiação de Nilópolis após desentendimentos com a diretoria em relação à sua assiduidade nos ensaios, acusação que a artista sempre rebateu.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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