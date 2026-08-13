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Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia

Tribunal de Moscou decretou prisão preventiva de Conor por atuar na Ucrânia em 2022.

Por Redação ContilNet
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Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Reprodução

Esposo da cantora brasileira Giulia Be e sobrinho-neto de John F. Kennedy é acusado por Moscou de atuar como “mercenário” na Ucrânia em 2022.

A Justiça da Rússia incluiu o nome do norte-americano John Conor Kennedy, marido da cantora brasileira Giulia Be e integrante de uma das famílias mais influentes da política dos Estados Unidos, na lista internacional de procurados. O Tribunal Distrital de Basmanny, localizado em Moscou, autorizou a prisão preventiva do acusado após audiência realizada a portas fechadas.

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De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Silvana Sousa e Claudia Meireles para o portal METRÓPOLES, o processo no código penal russo pode acarretar penas severas ao cidadão norte-americano.

“O governo russo acusa Conor de ter atuado como mercenário em Kharkiv ao integrar a Legião Internacional da Ucrânia em 2022. Caso seja julgado por Moscou, a pena pode chegar a até sete anos de prisão”, destacaram as repórteras Silvana Sousa e Claudia Meireles em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Atuação voluntária na Ucrânia, defesa e sanções internacionais

Conforme detalhado pela cobertura de Silvana Sousa e Claudia Meireles no METRÓPOLES, a acusação russa baseia-se em postagens do próprio acusado:

  • Ida ao Conflito: Em 2022, o neto de Robert F. Kennedy divulgou em suas redes sociais que viajou para a região de fronteira para atuar como voluntário na resistência ucraniana, mesmo sem treinamento militar anterior.

  • Status Atual: Apesar do mandado expedido pelo tribunal de Moscou, Conor segue em liberdade. A defesa já havia recorrido anteriormente e o governo dos Estados Unidos ainda não emitiu posicionamento oficial.

  • Controvérsias do Tribunal: O Tribunal de Basmanny, responsável pela ordem de prisão, é alvo de sanções por parte do governo do Canadá sob a acusação de respaldar violações aos direitos humanos.

  • Matrimônio Recente: Conor Kennedy e a cantora brasileira Giulia Be oficializaram a união matrimonial em março.

Por que o marido de Giulia Be, Conor Kennedy, está sendo procurado pela Justiça da Rússia?

A Justiça russa acusa Conor Kennedy de ter atuado ilegalmente como “mercenário” na Legião Internacional da Ucrânia durante os combates na região de Kharkiv em 2022.

Qual é a pena prevista para Conor Kennedy no código penal da Rússia?

Caso seja detido e julgado pelos tribunais russos, o norte-americano pode cumprir até sete anos de prisão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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