Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti

Humorista ironizou palpite de internauta sobre postagem de aniversário de 43 anos.

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Humorista rebateu comentário de internauta que apontou suposta “energia negativa” em declaração de aniversário enviada pelo ator; casal completa 10 anos junto.

A humorista e apresentadora Tatá Werneck respondeu publicamente às especulações enviadas por internautas sobre uma suposta crise em seu casamento com o ator Rafa Vitti. O burburinho teve início após uma postagem de homenagem feita pelo ator em celebração aos 43 anos da artista.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a reação da apresentadora ocorreu após um comentário que ironizava a estabilidade do casal com base na mensagem festiva.

“Eu gosto que ela tem uma sensibilidade super produtiva: saber quando casais vão terminar e escrever isso. Mas tá repreendida toda maldade de gente sem mais o que fazer”, desabafou Tatá Werneck em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Brincadeira com votos, histórico e rotina em família

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a publicação de Rafa Vitti usava um tom descontraído e afetivo:

Paródia de Votos: Na homenagem de aniversário, Rafa brincou adaptando o discurso do influenciador Gustavo Tubarão, lembrando com carinho que os dois completam uma década de união em janeiro.

Boatos Recorrentes: Esta não foi a primeira ocasião em que o casal precisou responder a questionamentos na web sobre a continuidade da relação.

Resposta Direta: Recentemente, Tatá já havia tranquilizado fãs ao responder a um questionamento afirmando que estava deitada na cama com o marido assistindo a um filme com a filha do casal.

Repercussão dos Fãs: A postura firme da artista recebeu o apoio de seguidores, que repudiaram as inferências negativas sobre a vida conjugal do casal.

Por que a homenagem de Rafa Vitti para Tatá Werneck gerou rumores de término?

Alguns internautas interpretaram de forma equivocada o tom de brincadeira utilizado pelo ator, que adaptou os votos do influenciador Gustavo Tubarão na mensagem de aniversário.

O que Tatá Werneck respondeu sobre as especulações de separação?

A humorista ironizou a “previsão” da usuária e afirmou que estava repreendida qualquer maldade de pessoas sem ter o que fazer.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet