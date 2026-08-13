Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown

J-Hope e RM assistiram a show em Toronto e dividiram opiniões entre os Armys nas redes.

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Músicos sul-coreanos posaram para fotos e registraram apresentação em Toronto; histórico do cantor norte-americano motivou debates intensos na comunidade Army.

Os cantores J-Hope e RM, integrantes do fenômeno mundial de K-pop BTS, tornaram-se centro de debates acalorados nas redes sociais após marcarem presença no show do cantor norte-americano Chris Brown, realizado em Toronto, no Canadá. Os artistas publicaram registros da apresentação e posaram para fotos nos bastidores com o músico.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a insatisfação de parcela expressiva do fandom decorre do histórico de violência doméstica do cantor norte-americano, que agrediu a cantora Rihanna em 2009.

“Armys expressaram decepção nas redes citando que o grupo prega mensagens de empatia, enquanto outra ala de seguidores defendeu a dupla afirmando que um registro profissional não significa respaldo pessoal ao passado do artista”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Reações nas redes sociais, cobranças e argumentos de defesa

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, os desabafos no fandom dividiram a comunidade em diferentes pontos de vista:

Críticas ao Discurso: Fãs apontaram contradição entre os discursos de respeito, igualdade e acolhimento promovidos pela discografia do grupo e a aproximação com o cantor.

Representatividade Feminina: Usuárias enfatizaram que a maior parte do público do BTS é composta por mulheres, cobrando postura madura e coerente dos integrantes maduros do septeto.

Defesa de Fã-clubes: Páginas de suporte ponderaram que interações nos bastidores do mercado musical do Ocidente não equivalem necessariamente a avalizar atos pessoais ocorridos fora dos palcos.

Impacto Global: A controvérsia reacendeu discussões sobre responsabilidade pública e os limites entre a imagem corporativa de ídolos globais e suas escolhas individuais.

Por que a foto de J-Hope e RM com Chris Brown gerou revolta entre fãs do BTS?

A revolta ocorreu devido ao histórico de agressão física de Chris Brown contra a cantora Rihanna em 2009, o que levou fãs a cobrarem coerência com as mensagens de respeito defendidas pelo BTS.

Onde ocorreu o encontro entre os integrantes do BTS e Chris Brown?

O encontro e os registros fotográficos aconteceram durante o show do cantor norte-americano em Toronto, no Canadá.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet