Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web

Apresentadora brincou com o Louro Mané ao vivo ao comparar "tomar vergonha na cara" com bebida.

Reprodução/TV Globo

Apresentadora abriu o programa matinal em tom bem-humorado ao conversar com Louro Mané; episódio também destacou imagens do eclipse solar na Europa.

A apresentadora Ana Maria Braga começou a edição do Mais Você desta quinta-feira (13/8) em ritmo de descontração. Ao saudar os telespectadores e conversar com o mascote Louro Mané, a comandante da atração arrancou gargalhadas da equipe ao fazer um trocadilho inusitado envolvendo bebida e atitude pessoal.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a declaração da apresentadora repercutiu rapidamente entre os usuários das redes sociais.

“Ter vergonha na cara, gente, é igual cerveja. Por exemplo: eu não gostava, mas agora eu estou tomando! Tomando vergonha na cara, isso é bom, né, Louro?”, brincou Ana Maria Braga em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Interação com Louro Mané e repercussão de eclipse solar

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a manhã na TV Globo combinou bom humor e informação internacional:

Entusiasmo no Estúdio: O mascote Louro Mané entrou no clima da piada e concordou com a apresentadora, destacando que ter atitude “é bom demais”.

Imagens Impressionantes: Após a abertura descontraída, o programa exibiu registros em alta definição do eclipse solar total observado em países da Europa.

Análise do Fenômeno: Ana Maria e Louro comentaram o fascínio do público com o evento astronômico, marcando o primeiro eclipse solar total visível na região em mais de dois anos.

Sucesso nas Redes: O trecho da brincadeira de Ana Maria foi amplamente compartilhado por páginas de humor no X e no Instagram ao longo da manhã.

Qual foi a piada feita por Ana Maria Braga que viralizou no Mais Você?

Ana Maria comparou a atitude de “ter vergonha na cara” com cerveja, afirmando em tom de brincadeira que não gostava antes, mas que agora estava “tomando”.

Qual fenômeno astronômico foi exibido por Ana Maria Braga no mesmo programa?

O Mais Você exibiu imagens impressionantes do eclipse solar total registrado na Europa, o primeiro a ser visto de forma ampla no continente em mais de dois anos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet