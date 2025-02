Futebol ao vivo em qualquer lugar: 8 melhores plataformas de streaming móvel em 2025

Com o avanço da tecnologia, assistir a partidas de futebol ao vivo pelo celular tornou-se uma prática comum entre os fãs do esporte. Em 2025, diversas plataformas de streaming oferecem transmissões de jogos nacionais e internacionais, atendendo às necessidades dos torcedores que desejam acompanhar seus times favoritos em qualquer lugar. A seguir, apresentamos as oito melhores plataformas de streaming móvel para assistir futebol ao vivo neste ano.

1. Star+

Disponível para dispositivos Android e iOS, o Star+ oferece um amplo catálogo de eventos esportivos ao vivo. Os assinantes podem acompanhar campeonatos como a Libertadores, Copa Sul-Americana, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 e o Campeonato Argentino. Além do futebol, a plataforma transmite partidas da NBA, NFL e US Open. O serviço também conta com uma variedade de filmes e séries, proporcionando entretenimento diversificado aos usuários.

2. Paramount+

O Paramount+ é outra opção para assistir a jogos ao vivo pelo celular. O aplicativo, disponível para Android e iOS, permite que os usuários acompanhem partidas da Libertadores e da Sul-Americana. Além dos eventos esportivos, a plataforma oferece uma ampla seleção de filmes, séries e documentários, garantindo entretenimento para todos os gostos.

3. Max

A plataforma Max, disponível para smartphones Android e iOS, transmite ao vivo jogos do Campeonato Paulista e da UEFA Champions League. Além das partidas de futebol, os assinantes têm acesso a uma vasta biblioteca de séries e filmes, tornando o serviço uma opção completa para os amantes de esportes e entretenimento.

Note que todos os serviços de streaming têm direitos limitados para transmissões desportivas apenas para uma região específica. Se quiser ver transmissões de outro país, já precisa de aplicações VPN, por exemplo, VeePN. Com o VeePN, pode desbloquear quase qualquer conteúdo web restrito regionalmente. A VPN é uma questão de liberdade e segurança.

4. Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video, além de seu extenso catálogo de filmes e séries, transmite ao vivo jogos da Copa do Brasil e da NBA. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS, permitindo que os usuários assistam às partidas diretamente pelo celular. Com uma assinatura mensal acessível, o Prime Video é uma opção atrativa para quem deseja acompanhar futebol e outros esportes ao vivo.

5. DAZN

O DAZN é uma plataforma de streaming esportivo que oferece transmissões ao vivo de diversos campeonatos de futebol ao redor do mundo. Disponível em mais de 200 países, o serviço permite que os usuários assistam a partidas de ligas europeias e sul-americanas, além de outros eventos esportivos. O aplicativo está disponível para Android e iOS, garantindo acesso fácil e conveniente aos fãs de futebol.

6. Globoplay

O Globoplay permite que os usuários assistam aos jogos transmitidos pela TV Globo gratuitamente. Com a assinatura do pacote “Globoplay + canais ao vivo”, os assinantes têm acesso aos canais esportivos SporTV 1, 2 e 3, ampliando as opções de partidas ao vivo. É possível acompanhar campeonatos como o Brasileirão, Série B e Eliminatórias Sul-Americanas diretamente pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

7. DirecTV GO

O DirecTV GO é uma plataforma de IPTV que oferece uma grande variedade de desportos canadianos, como SportsTV, ESPN, Fox Sports e Band Sports. Claro, só poderá ver todos eles via VPN. Mas pode encontrar aqui uma extensão para o Mozilla, é gratuita e faz um bom trabalho ao contornar as restrições, além de ser adequada para streaming seguro de futebol. Isto garante que terá a oportunidade de participar em eventos ao vivo, em comparação com o número de jogos desportivos ao ar livre. A aplicação está disponível para dispositivos Android e iOS, oferecendo flexibilidade para que os utilizadores possam acompanhar os eventos desportivos mais populares nas melhores condições.

8. Twitch

Conhecida por transmissões de games, a Twitch também se tornou uma plataforma interessante para assistir a futebol ao vivo, graças a streamers que adquiriram direitos de transmissão de determinadas competições. O acesso ao conteúdo é gratuito, mas é necessário acompanhar os canais dos streamers que detêm os direitos de transmissão. A Twitch conta com aplicativos para Android e iOS, possibilitando assistir às partidas pelo celular.

Conclusão

Em 2025, a variedade de plataformas de streaming móvel permite que os fãs de futebol acompanhem seus times e campeonatos favoritos de qualquer lugar. Com opções que atendem a diferentes preferências e orçamentos, é possível escolher o serviço que melhor se adapta às suas necessidades e aproveitar as emoções do futebol ao vivo diretamente no seu dispositivo móvel.