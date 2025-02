Homem invade residência e é morto por morador com golpes de faca em Rio Branco

José de Nazaré da Silva Lima, de 52 anos, foi morto com vários golpes de faca na manhã deste sábado (1º) dentro de uma residência localizada na Travessa Curió, no bairro Distrito Industrial, setor C, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José, morador do bairro da Glória, havia comprado carne e temperos por volta das 7h da manhã na região da Baixada da Sobral. Pouco depois, possivelmente sob efeito de entorpecentes, teve um surto psicótico. Ele percorreu cerca de 15 km de bicicleta até o bairro Distrito Industrial, onde invadiu a residência de uma família evangélica.

Ao entrar na residência, José questionou o proprietário sobre em quem ele havia votado nas últimas eleições presidenciais, mencionando os nomes de Bolsonaro e Lula. A pergunta deu início a uma discussão, que rapidamente evoluiu para uma luta corporal. O filho do morador tentou intervir, mas acabou sendo agredido. Diante da situação, o dono da casa pegou uma faca e, em legítima defesa, desferiu vários golpes contra José de Nazaré.

Após o ocorrido, os membros da família pediram ajuda aos vizinhos e acionaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegarem ao local, os paramédicos constataram que José já estava sem vida.

Policiais militares do 1º Batalhão compareceram à cena do crime e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e identificação oficial.

O caso segue sob investigação inicial dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).