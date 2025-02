Homem que tentou estuprar mulher no Horto Florestal vira réu e vai a julgamento

A juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Isabelle Sacramento, recebeu a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) contra Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, o homem que tentou estuprar uma mulher que caminhava numa das trilhas do Horto Florestal, no mês passado.

Com a decisão, o acusado passa a ser réu e deve ser julgado numa audiência de instrução e julgamento com data ainda não definida, mas revista para este mês.

De acordo com a juíza, “ao analisar os autos”, foi constatado “a existência de justa causa para a propositura da ação penal, por entender evidenciados, em princípio, a materialidade do crime bem como indícios de autoria”.

VEJA MAIS: ‘Maníaco do horto’ chora ao dizer que não se lembra do crime e confessa mentir sobre agressões de policiais

A magistrada também estabeleceu prazo de 10 dias para o réu responder à acusação, como também autorizou a juntada de folhas de antecedentes criminais do réu. Os documentos mostram que o acusado é acusado de outros crimes com as mesmas características.

No dia 11 de janeiro deste ano, Guilherme da Cruz foi preso pela acusação de tentar estuprar uma mulher no Horto Florestal, em Rio Branco. A vítima disse que foi surpreendida pelo suspeito, que a arrastou para uma área de mata, tentou cometer o estupro e lhe causou diversos ferimentos durante a agressão.

Um dia depois de ser preso, o acusado ganhou a liberdade provisória, em audiência de custódia e o caso repercutiu até em nível nacional. O Ministério Público então recorreu da decisão, alegando a gravidade dos fatos e que o réu já possui condenação anterior por crime da mesma natureza. A Justiça decretou a prisão preventiva de Guilherme da Cruz.

A ordem judicial foi cumprida pela polícia militar e confirmada, em nova audiência de custódia, na Vara Estadual das Garantias. Como o processo terá tramitação prioritária, a audiência de instrução deve ser realizada ainda este mês.

No primeiro dia, que passou no presídio, Guilherme da Cruz chegou a ser agredido por outros detentos, que não aceitam a convivência com presos que respondem acusações por estupros. Agora, ele é mantido em área isolada dos demais presos na penitenciária estadual.