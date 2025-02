Personal ‘passa o rodo’ em alunas casadas e gera boatos em cidade do interior

As redes sociais ficaram curiosas com a divulgação de vídeos vazados em uma academia de pilates com o instrutor em momentos íntimos com diversas alunas. Uma conversa printada dizia que o ocorrido seria em Primavera do Leste, no Mato Grosso, e o instrutor teria fugido para Campo Grande após os maridos das alunas descobrirem.

Nada mais falso, o ocorrido foi em uma cidade de Israel (!) e as autoridades investigam como se deu o vazamento das imagens das câmeras.

Os vídeos de um ginásio em Yavne, aparentemente obtidos a partir de câmaras de segurança pirateadas nas instalações e depois partilhados online, abalaram a cidade do centro de Israel, uma vez que as imagens mostram clientes do sexo feminino, incluindo algumas casadas, a ter relações sexuais com um treinador. O caso ocorreu mês passado e foi divulgado pelo site The Times of Israel (leia a matéria original em inglês clicando aqui).

(Mensagens espalhadas pelo Whats / foto: reprodução)

A polícia israelita disse que tinha aberto uma investigação sobre a pirataria informática e que tinham sido apresentadas duas queixas, uma delas pelo proprietário do ginásio e a outra por uma mulher que frequentava o ginásio.

Os residentes da cidade, com pouco menos de 60 mil habitantes, disseram aos meios de comunicação social que os atos revelados nas imagens destruíram algumas famílias e deixaram maridos com suspeitas sobre as suas mulheres.

“Como posso descrever a vergonha que senti quando vi o vídeo?”, perguntou uma mulher que viu a sua tia num vídeo ao site de notícias Walla. “A nossa família está arruinada. As pessoas não compreendem os danos causados. Não se trata apenas de clips. Destruiu famílias inteiras”.

Walla citou um residente da cidade como tendo dito: “Os fatos são que houve mulheres casadas que traíram, algumas delas puseram em perigo a saúde dos seus maridos, uma vez que tiveram relações sexuais desprotegidas”, que também teve relações sexuais com várias outras mulheres.

Uma pessoa que não foi identificada no relatório disse ao Walla que conhecia o professor, e que ele desapareceu desde então.

“Ele desligou o telefone, fechou as contas do Facebook e do Instagram e simplesmente desapareceu”.

Os rostos das mulheres eram claramente visíveis nos vídeos.

“É simplesmente uma loucura, os vídeos espalharam-se como fogo e toda a cidade já sabe”, disse um residente de Yavne ao sítio de notícias Ynet.

“Quem quer que tenha distribuído estes vídeos causou danos irreversíveis e destruição a muitas famílias”, disse um treinador do ginásio, identificado apenas pela inicial hebraica ‘Nun’, ao Channel 12 news. “Quem continua a distribuir [os vídeos] piora a situação e deve parar”.

“Esta é uma cidade relativamente pequena e toda a gente se conhece. Toda a gente suspeita da sua mulher e é um caos”, disse. “Identifiquei um dos meus amigos e os estragos já estavam feitos”.

Nun disse que muitos treinadores do ginásio estavam “em choque” com o que tinha acontecido.

A polícia disse num comunicado que foi aberta uma investigação depois de “material sensível que foi gravado nas câmaras de segurança de um ginásio ter sido obtido e distribuído em grupos, em violação da lei”.

“A polícia pretende determinar as circunstâncias da violação e o acesso às câmaras, bem como as ações de investigação para revelar as identidades” das pessoas que distribuíram o material, disse a força policial.

A polícia sublinhou que “a distribuição de vídeos e imagens de natureza sexual é proibida, constitui uma violação da lei e implica uma pena de prisão”.

(Traduzido pela DeepL.com)