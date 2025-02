Rio Branco está em 23º lugar no ranking das capitais do Brasil com a melhor qualidade de vida

Rio Branco está na 23ª posição no ranking que revela a melhor qualidade de vida das capitais do Brasil, segundo o Índice de Progresso Social (IPS).

O levantamento mede o desempenho das sociedades a partir de 53 indicadores como moradia, qualidade do meio ambiente, saneamento, saúde e bem-estar.

Nos três primeiros lugares do pódio está Brasília (DF), com a pontuação de 71,25. Goiânia (GO) e Belo Horizonte se destacam na segunda e terceira posição, respectivamente, com 70,49 e 69,62na qualidade. Já Porto Velho, em Rondônia, está na última colocação.

Entre as qualidades que Rio Branco tem no ranking do IPS, estão o acesso a educação, a cultura, lazer e esporte, assim como oportunidades ao acesso de direitos humanos e liberdade individual e de escolha.

Já um dos motivos que fizeram a capital do Acre chegar a pouca pontuação está o quesito Moradia; domicílios com Iluminação Elétrica não Adequadas; baixa inclusão social; qualidade do meio ambiente, entre outras.

Veja a posição das capitais

1 Brasília (DF) – 71,25;

2 Goiânia (GO) – 70,49;

3 Belo Horizonte (MG) – 69,62;

4 Florianópolis (SC) – 69,56;

5 Curitiba (PR) – 69,36;

6 São Paulo (SP) – 68,79;

7 Cuiabá (MT) – 68,47;

8 Campo Grande (MS) – 68,21;

9 Palmas (TO) – 68,07;

10 Aracaju (SE) – 67,89;

11 Teresina (PI) – 67,37;

12 Vitória (ES) – 67,20;

13 Porto Alegre (RS) – 66,90;

14 Rio de Janeiro (RJ) – 66,42;

15 São Luís (MA) – 65,69;

16 João Pessoa (PB) – 65,55;

17 Natal (RN) – 64,45;

18 Fortaleza (CE) – 64,42;

19 Manaus (AM) – 64,35;

20 Salvador (BA) – 63,80;

21 Recife (PE) – 63,73;

22 Boa Vista (RR) – 62,76;

23 Rio Branco (AC) – 62,68;

24 Belém (PA) – 62,51;

25 Maceió (AL) – 62,37;

26 Macapá (AP) – 58,03;

27 Porto Velho (RO) – 57,10.

Sobre o IPS

O Índice de Progresso Social (IPS) é um levantamento que avalia o desempenho social e ambiental de territórios nos países, estados e municípios. Esse levantamento é realizado pela organização Social Progress Imperative, responsável pela publicação anual do IPS Global para 170 países desde 2014.

Segundo a publicação, o índice surgiu para complementar as medidas de desenvolvimento das sociedades que avaliam apenas o crescimento econômico, considerando diretamente o progresso social e ambiental.

Para calcular o índice, o levantamento analisa indicadores de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, como Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, e outros.