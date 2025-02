Vasco vence o São Francisco e mantém liderança do Estadual

O Vasco venceu o São Francisco por 1 a o neste domingo, 2, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco e manteve os 100% de aproveitamento na fase de classificação do Campeonato Estadual. O meia Manga, cobrando falta, marcou o gol vascaíno no início do jogo e a equipe da Fazendinha lidera com 6 pontos.

O Vasco iniciou a partida no ataque. Logo aos 3 minutos, Manga cobrou falta e abriu o placar.

O time vascaíno dominava a partida, mas a partir dos 20 minutos o São Francisco conseguiu encaixar a marcação e equilibrou o confronto.

Na segunda etapa, os dois treinadores, também por causa do calor, realizaram muitas mudanças.

O atacante Ruan perdeu a chance de fazer 2 a 0 e no fim o São Francisco pressionou e não conseguiu marcar.

O técnico Erick Rodrigues, do Vasco, foi expulso da partida pelo árbitro José Costa aos 19 minutos do segundo tempo.

“O auxiliar marcou a falta e avisou pelo ponto. O lance foi perto do nosso banco e cobrei a marcação da falta. Quando recebi o cartão amarelo, cobrei a marcação do bandeira. Vou fazer a minha defesa, inclusive, usando as imagens do lance”, explicou Erick Rodrigues.

“Não tivemos salto alto no jogo. O calor estava forte e não podemos desmerecer a partida do nosso adversário. O mais importante foi conquistar a vitória”, comentou o atacante Lekinho.

O São Francisco ainda não venceu, mas o auxiliar técnico Wemerson Rambinho destacou a partida do São Francisco.

“Poderíamos ter conquistado um resultado melhor. Tomamos um gol muito cedo, mas tivemos força para equilibrar a partida e infelizmente faltou o gol”, declarou Wemerson Rambinho.