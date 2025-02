Vera Viel anuncia cura do câncer em vídeo com Rodrigo Faro: ‘Vida nova’

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, anunciou nesta segunda-feira (10) que está curada do sarcoma sinovial, um câncer raro, que tinha na coxa esquerda. Em um vídeo com o marido, ela contou que passou por exames nesta manhã no Hospital Israelita Albert Einstein, quase quatro meses após a cirurgia para a retirada do tumor.

“Gente, hoje, às 6h da manhã, eu fui para o Einstein fazer meus primeiros exames pós-cirurgia, depois de quatro meses, fiz o PET Scan, fiz a ressonância e”, disse Vera. “E agora, está constatado, a gente já sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. E agora a Vera está aqui, não tem mais essa doença, a Vera está curada e agora é vida nova”, concluiu Rodrigo Faro.

O casal agradeceu às orações dos seguidores e fãs e celebrou a vitória. “Hoje eu saí de lá [do hospital] mais aliviada ainda, e agradecida principalmente a Deus, que em sua infinita misericórdia me curou”, afirmou Vera. “Mais uma vitória para a gente. Obrigada a todo mundo que ta orando, a todo mundo que torceu para a gente no Lip Sync ontem. É o que eu falo a Vera me ajuda a vencer na vida, e em qualquer lugar, porque nós somos um só. Glória a Deus”, finalizou Faro.

Há exatamente quatro meses, Vera foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um câncer raro e grave, e precisou passar por cirurgia no dia seguinte, um dia antes do aniversário dela. Além da cirurgia, ela precisou se submeter a um tratamento de radioterapia.

Neste domingo (9), Faro e Viel fizeram uma apresentação emocionante de ‘Um Mundo Ideal’, de Aladdin, no ‘Batalha do Lip Sync’, no ‘Domingão com Huck’, da TV Globo. A esposa do apresentador chorou antes e depois da apresentação, que simbolizou “um ciclo de cura”, segundo Faro.

Rodrigo se apresentou duas vezes: na primeira, cantou ‘Single Ladies’, de Beyoncé, e, na segunda, ‘Um Mundo Ideal’. Ele desbancou Luciana Gimenez na votação popular e levou o cinturão para casa, em sua primeira aparição na Globo após 17 anos.