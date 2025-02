Wendell Barbosa estreia no AJP de Fortaleza na disputa sem kimono

O paratleta Wendell Barbosa (Óticas Novo Estilo, SEEL, Governo do Estado) estreia neste sábado, 1º, no AJP de Fortaleza. A competição vai ser disputada no ginásio Paulo Sarasate e o acreano terá um desafio no jiu-jitsu convencional sem quimono.

“Fiz um bom período de preparação para lutar sem e com quimono. Estou bem confiante, mas a chave tem adversários de excelente nível”, comentou Wendell Barbosa.

Europeu na Polônia

Wendell Barbosa disputa no domingo, 2, o parajiu-jitsu com kimono e a próxima competição da temporada será o Campeonato Europeu na Polônia.

“As minhas principais competições no primeiro semestre serão o Europeu e o AJP rio Branco. A meta é conquistar muitos títulos”, afirmou o paratleta.