Ísis de Oliveira abriu o jogo sobre o casamento que teve com o Hazem Roshdi e surpreendeu ao fazer revelações sobre o egípcio. A atriz afirmou que foi traída pelo homem com a sobrinha dela e contou que descobriu o envolvimento por mensagens de celular. Ela ainda relembrou sobre as agressões que sofria.

“Minha sobrinha teve um caso com meu ex-marido (Hazem Roshdi). Não sei quem é pior, se ele ou ela. Uma pessoa que faz isso com a tia vai para o inferno. Nunca contei sobre isso, tenho vergonha”, descreveu, em papo com o Extra. A atriz contou, ainda, que a moça confessou a traição.

Por fim, ela revelou que sofreu agressões enquanto morava com o ex-marido no Rio de Janeiro, que aconteciam sem motivo algum. “Fiquei sete anos com ele acreditando que a errada era eu. A primeira agressão foi em 2017. Depois, as coisas se repetiram até que percebi que não dava mais, e que aquele homem ia acabar comigo. Recentemente, quando pintores vieram reformar meu apartamento, eles encontraram uma faca com inscrições árabes escondida por ele” encerrou.