Neymar insinua possível carreira como cantor

O jogador de futebol Neymar Jr. deixou seus fãs intrigados nesta quarta-feira (12/3) ao dar indícios de que pode investir em uma nova carreira no futuro. Em seu perfil no Instagram, o atacante sugeriu que pretende ingressar no ramo musical.

Nos stories da rede social, o camisa 10 do Santos compartilhou uma foto de um violão, um fone de ouvido e algumas anotações em uma folha. Na legenda da imagem, fez suspense: “Vem coisa boa por aí. #NossaCanção”, escreveu ele.

Segundo informações do portal Leo Dias, Neymar Jr. pode realmente estar considerando um projeto musical. Ainda não se sabe, no entanto, se o jogador pretende focar no pagode, um de seus gêneros musicais preferidos, ou se pretende explorar outra vertente.

Repercussão

O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais, e o possível lançamento musical do atleta virou piada entre alguns internautas. “E assim concluímos que não precisa mais de talento pra virar cantor, basta ter dinheiro”, ironizou um perfil no Twitter. “Isso foi uma ameaça? Do jeito que as coisas são, eu não duvido que ele pegue o top 1 no Brasil”, brincou outro.

Festa de Rafaella Santos

Quem também virou assunto nesta quarta-feira (12/3) foi a irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, após dar uma badalada festa de aniversário em São Paulo. Segundo informações da página ‘Condomínio da Fifi’, Amanda Kimberlly, mãe de Helena, terceira filha de Neymar, compareceu ao evento e ficou completamente isolada, sem ser inserida em nenhum dos grupos organizados.

A situação gerou burburinho entre os convidados, especialmente pelo clima tenso que se instalou no local. O momento mais comentado da noite foi a chegada de Neymar ao lado de Bruna Biancardi.

O casal entrou de mãos dadas e sequer trocou olhares com Amanda, que manteve discrição. A movimentação gerou expectativa sobre a reação dela, mas, sem demonstrar incômodo, Amanda deixou a festa mais cedo, acompanhada da influenciadora Gabriela Versiani, que preferiu se afastar dos demais para lhe fazer companhia.