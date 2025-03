Rafael Cardoso admite vício em drogas e desabafa após surto psicótico: ‘Tô quebrado’

Após ter o nome envolvido em diversas polêmicas no último ano – incluindo agressões, violência, uso de entorpecentes e declarações polêmicas na internet – Rafael Cardoso, de 39 anos, assumiu o vício em drogas e fez desabafo sobre as consequências em sua vida.

O que aconteceu?

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, Rafael admitiu que traiu Mari Bridi diversas vezes durante o relacionamento, além de ter pedido fotos a uma atriz menor de idade. Segundo ele, tornou-se uma pessoa violenta quando não queria mais estar casado, e estava “vivendo uma vida de mentiras”.

“Foi totalmente errado da minha parte, um erro sem tamanho. Eu ficava com isso, aquela coisa sexual descontrolada, e mandando mensagens. Quando eu acordava no outro dia e via a lista de pessoas com quem tinha falado, eu falava: ‘O que estou fazendo?’. Chegou o dia em que transei com cinco mulheres diferentes”, falou.

Polêmica familiar

Rafael Cardoso está sem ver seus filhos com Mari Bridi há mais de um ano. Segundo a atriz, a Justiça decidiu que o ator deveria ficar distante da ex-mulher e das crianças – Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6 anos. O ator também é pai de Helena, fruto de um relacionamento com Carol Ferraz.

Em agosto de 2023, Sônia Bridi, mãe de Mari, pediu uma medida protetiva contra o ex-genro, alegando violência psicológica, moral e patrimonial. Questionado por Roberto Cabrini, Cardoso negou que tenha agredido ex-esposa, ex-sogra ou os filhos, mas admitiu ter proferido ameaças quando estava sob efeito de drogas. “Se precisar pagar, eu pago, estou aqui para pedir que entrem em acordo para que a gente consiga ficar bem”, disse.

Vício em drogas

O ator explicou que começou a usar drogas aos 15 anos. A cocaína, segundo ele, foi um dos causadores de seus “estouros”, que terminaram em surtos psicóticos. “Estava totalmente desestabilizado emocionalmente, já estava desistindo, depressivo, com excesso de uso de drogas, bebidas. De tudo, né? Eu tive um surto psicótico, porque é uma doença que acabei adquirindo”, contou.

“Deu uma manchada [na imagem] que as pessoas tinham do galã de novela, da ‘família margarina’ com a minha ex-esposa. Nunca vou estar curado, porque não tem cura para adição. Mas eu sei que se eu errar de novo, não vou mais ter outra oportunidade nessa Terra”, falou.

Falência

O ator falou, também, sobre a crise financeira que está vivendo. “Tô quebrado, falido. Gastei todo o meu dinheiro em drogas, besteira, álcool, erros de investimento”, assumiu. Atualmente, encontra-se em tratamento psicológico. “Quem nunca errou na vida? Não estou minimizando meu erro, diminuindo minha culpa de qualquer coisa, minha responsabilidade”, pontuou ele.