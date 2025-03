Tributo ao Scorpions marca despedida do grupo Metal Friends da Confraria Gastrobar neste sábado

Março de 2025 tem sido um mês nostálgico para os frequentadores e artistas que, por uma década, encontraram na Confraria Gastrobar um espaço de acolhimento com música e gastronomia de qualidade. Com o encerramento definitivo da casa marcado para o próximo dia 29, o sentimento de despedida já começa a tomar conta do ambiente.

Diante desse momento marcante, o grupo Metal Friends, que reúne mais de 500 integrantes, promove neste sábado (15), um grande encontro de despedida: o Tributo ao Scorpions, a partir das 21h.

A noite contará ainda com um pré-show de Jhon Rabelo & Renato Vital, trazendo o melhor do pop rock nacional e internacional. Após o tributo, o DJ Patrick assume o comando com um set especial de flashbacks dos anos 80 e 90.

O administrador do grupo, Kleto Eduardo, que também é produtor cultural, relembra os eventos realizados na Confraria e faz questão de expressar sua gratidão pela trajetória vivida na casa nortuna.

“Realizamos 30 produções e co-produções de eventos na Confraria em apenas dois anos. Infelizmente, amanhã será nossa despedida desse espaço que se tornou um ponto de encontro especial para os integrantes do Metal Friends. Sou grato ao proprietário Ednaldo Vieira, aos funcionários, clientes, artistas e bandas que fizeram parte desses momentos inesquecíveis”, aponta.

O empresário, músico e produtor Igor Healer também lamenta o fechamento da casa e recorda os bons momentos vividos ali.

“A Confraria era nossa casa, um espaço onde todos os músicos eram bem recebidos e tinham seu talento reconhecido. Sentiremos muita falta desse acolhimento, que sempre abraçou os mais diversos segmentos culturais. Ednaldo foi um grande parceiro, inclusive para o rock and roll”, disse.

A cantora e compositora Duda Modesto reforça esse sentimento de perda e destaca a importância da Confraria para a cena musical local.

“Por anos, a Confraria foi um verdadeiro oásis para músicos e apreciadores da música. Quem trabalhava lá era valorizado, e quem frequentava se sentia em casa. Vai deixar uma falta tremenda, mas também memórias únicas”, revela.

Após dez anos promovendo noites especiais ao público, o empresário Ednaldo Vieira se despede com o sentimento de dever cumprido e gratidão pelo carinho recebido ao longo dessa jornada.

“É com uma tristeza no coração que tomamos essa decisão, mas diversos fatores, além do nosso controle, levaram a esse desfecho. Só tenho a agradecer a todos os funcionários, músicos e clientes, muitos dos quais se tornaram grandes amigos”, comunicou.