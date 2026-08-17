Cantor confirmou a reconciliação do casamento de 10 anos e celebrou retorno ao 'Dança dos Famosos'.

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Casal que oficializou a união nas Ilhas Maldivas em 2024 retomou a união de 10 anos; artista destacou gratidão por nova oportunidade na TV Globo.

Poucos dias após anunciarem o fim do relacionamento de 10 anos, o cantor MC Livinho e a empresária Byanca Gabarron decidiram reatar a união. A confirmação foi dada pelo próprio artista, que está de volta ao elenco do quadro Dança dos Famosos, exibido no programa Domingão com Huck, na TV Globo.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a coluna Fábia Oliveira, no portal METRÓPOLES, a retomada do casamento faz parte de um momento de redescoberta pessoal do cantor.

“Estamos tentando resgatar o relacionamento mais uma vez. Estamos trabalhando bastante e agradecendo a Deus por todas as oportunidades que são dadas”, declarou MC Livinho em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Casamento nas Maldivas, superação pessoal e cultura periférica

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o retorno do artista aos palcos da TV marca um ciclo especial em sua carreira:

Histórico da Relação: Livinho e Byanca estão juntos há uma década e oficializaram a união matrimonial em 2024 durante uma viagem e cerimônia nas Ilhas Maldivas.

Fase de Gratidão: O cantor refletiu sobre superações recentes em sua vida e destacou ter desenvolvido uma conexão espiritual mais forte.

Representatividade na Dança: O artista frisou a relevância de levar o funk e a cultura periférica para o horário nobre da televisão brasileira antes de sua anunciada pausa na carreira.

Furo de Reportagem: A volta do músico à competição do Domingão com Huck havia sido antecipada com exclusividade pela coluna no portal.

MC Livinho e Byanca Gabarron reataram o casamento?

Sim. O cantor confirmou que ele e a esposa decidiram reatar e dar uma nova chance ao relacionamento de 10 anos poucas semanas após o término.

Qual programa de televisão marca o retorno de MC Livinho em 2026?

MC Livinho está de volta ao elenco do quadro Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck, na TV Globo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet