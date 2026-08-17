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Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam

Cantor confirmou a reconciliação do casamento de 10 anos e celebrou retorno ao 'Dança dos Famosos'.

Por Redação ContilNet
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Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
Instagram/Reprodução

Casal que oficializou a união nas Ilhas Maldivas em 2024 retomou a união de 10 anos; artista destacou gratidão por nova oportunidade na TV Globo.

Poucos dias após anunciarem o fim do relacionamento de 10 anos, o cantor MC Livinho e a empresária Byanca Gabarron decidiram reatar a união. A confirmação foi dada pelo próprio artista, que está de volta ao elenco do quadro Dança dos Famosos, exibido no programa Domingão com Huck, na TV Globo.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a coluna Fábia Oliveira, no portal METRÓPOLES, a retomada do casamento faz parte de um momento de redescoberta pessoal do cantor.

“Estamos tentando resgatar o relacionamento mais uma vez. Estamos trabalhando bastante e agradecendo a Deus por todas as oportunidades que são dadas”, declarou MC Livinho em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Casamento nas Maldivas, superação pessoal e cultura periférica

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o retorno do artista aos palcos da TV marca um ciclo especial em sua carreira:

  • Histórico da Relação: Livinho e Byanca estão juntos há uma década e oficializaram a união matrimonial em 2024 durante uma viagem e cerimônia nas Ilhas Maldivas.

  • Fase de Gratidão: O cantor refletiu sobre superações recentes em sua vida e destacou ter desenvolvido uma conexão espiritual mais forte.

  • Representatividade na Dança: O artista frisou a relevância de levar o funk e a cultura periférica para o horário nobre da televisão brasileira antes de sua anunciada pausa na carreira.

  • Furo de Reportagem: A volta do músico à competição do Domingão com Huck havia sido antecipada com exclusividade pela coluna no portal.

MC Livinho e Byanca Gabarron reataram o casamento?

Sim. O cantor confirmou que ele e a esposa decidiram reatar e dar uma nova chance ao relacionamento de 10 anos poucas semanas após o término.

Qual programa de televisão marca o retorno de MC Livinho em 2026?

MC Livinho está de volta ao elenco do quadro Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck, na TV Globo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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