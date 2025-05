Fama pós-morte: Gotinha alcança 250 mil seguidores e homenagens seguem

O traficante Daniel Falcão dos Santos, o Gotinha, conhecido por ser segurança de Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, alcançou a marca de 250 mil seguidores nas redes sociais. Após ter a cabeça estourada por um tiro de fuzil depois de se envolver em um confronto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o criminoso passou a ganhar diversas homenagens e até páginas de fã clube.

O número de seguidores do traficante mais que dobrou após sua morte. Nos comentários das publicações, internautas comentam que ele sempre será lembrado e que a morte do criminoso deve ser vingada.

Em uma das fotos, supostos fãs do traficante escreveram que “cria não morre, cria vira lenda.”

Mesmo após o óbito, a página continua ativa, não há informações concretas sobre quem está por trás das publicações, mas comentários de seguidores apontam que um irmão de Gotinha estaria cuidando do perfil. Mesmo após o enterro do segurança de TH, as publicações são feitas diariamente.

A coluna verificou que neste sábado (24/5) o perfil publicou diversos stories com publicidade para casas de apostas e bets.

Homenagens

No último sábado (17/5), uma carreata/motociata foi realizada em homenagem ao traficante. Entre os participantes estava o cantor e compositor Salvador da Rima, um dos nomes mais populares do rap e funk nacional.

Salvador, que acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, publicou uma foto em frente a um muro pichado com os dizeres: “Saudade eterna TH, Carlinho e Gotinha” — referência aos três traficantes mortos na mesma ação policial. A imagem foi interpretada por internautas como um gesto de apoio ou reverência ao grupo.

A carreata, organizada pela influenciadora Beatriz, apontada como namorada de Gotinha, reuniu dezenas de motociclistas e veículos de luxo na Via B Três, uma das principais avenidas da Maré.

Gotinha teve a cabeça aberta com um tiro de fuzil

Gotinha era segurança de confiança de TH da Maré

O confronto

Daniel Falcão era considerado segurança pessoal de TH da Maré, líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP), morto na mesma operação. Segundo o Bope, os dois estavam escondidos em um bunker no Morro do Timbau quando foram localizados. Houve confronto. Além de TH e Gotinha, outro homem, identificado como Carlin, também foi morto.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o caixão de Gotinha permaneceu fechado durante seu velório, devido à destruição provocada pelos tiros em seu corpo. O enterro, acompanhado por dezenas de pessoas, teve grande repercussão entre moradores da comunidade e nas redes sociais, onde o traficante acumulava cerca de 100 mil seguidores.