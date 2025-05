Gretchen revela porque desistiu do “Power Couple”: “À beira de um AVC”

Gretchen finalmente revelou o motivo da desistência dela e do marido, Esdras, no “Power Couple Brasil 7”, da Record, em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo (25/5). Na publicação, a rainha da Conga aproveitou para contar umas verdades sobre situações que a aborreceram durante a participação na atração, que teria deixado a cantora prestes a uma grave crise de ansiedade.

“Nunca tive problema com crises de ansiedade, nunca tomei remédios e nunca precisei de nenhuma ajuda psicológica. Mas estava desenvolvendo crises no programa. Eu não podia explicar pro meu marido que eu estava passando mal, porque ele já tem problema de ansiedade. Vocês vão poder puxar lá no programa, que minhas mãos começaram a entortar, os dedos começaram a travar e eu estava à beira de ter um AVC”, revelou Gretchen, que deixou o “Power Couple” na última sexta-feira (23/5).

Gretchen ressaltou que, com 66 anos, quer viver uma vida próspera e que preferiu não estar em um ambiente que pudesse lhe causar problemas graves de saúde, que poderiam causar “sequelas eternas” . A cantora ainda detalhou quando, em frente às câmeras, teve que se conter para controlar uma crise de ansiedade.

“Eu não disse para a produção, não disse para o meu marido, não disse para as pessoas da casa e não disse para vocês, mas estou contando agora. Procurem um dos vídeos em que eu estou fazendo comida, vou pegar a panela e largo porque meus dedos travaram. Eu estava na frente de uma câmera. Não podia comprometer o jogo do meu marido, o jogo dos outros participantes, por conta da tensão que eu estava vivendo”, contou.

A cantora ainda debochou dos internautas que comentaram nas redes sociais que ela teria saído por “motivos fúteis”, como por ter sido contrariada por outros participantes ou por ter se incomodado de dormir no sofá.

“Meus amores, eu já dormi em trailer de circo, já dormi em rede na floresta Amazônica no meio do garimpo, já dormi em casa de sapé no meio da seca do Nordeste. Ou vocês pensam que a minha vida sempre foi fácil?”, criticou Gretchen.

“O que importa é a minha vida aqui fora. O jogo que acontece lá dentro é apenas jogo. A vida verdadeira é aqui. E daqui a três meses eu ia sair e sabe-se lá o que teria acontecido comigo psicologicamente. Eu não queria correr esse risco porque quero chegar numa idade mais velha ainda do que eu estou, com saúde”, completou.