Kylie Jenner responde se mudou de estilo para agradar o namorado, Timothée Chalamet

A empresária que pertence a família Kardashian, Kylie Jenner, revelou que mudou seu estilo e foi questionada se isso aconteceu por influência do ator Timothée Chalamet, com quem vive um relacionamento. Acontece que, nas últimas semanas, surgiram rumores de que ela teria precisado atender a algumas exigências para manter o romance com o astro de Hollywood. Agora, em entrevista ao The New York Times, Kylie esclareceu se, de fato, a relação foi responsável por sua mudança no modo de se vestir.

Segundo a empresária, seu estilo começou a mudar há cerca de um ano. “Depois de ter um bebê, levo um tempo para me sentir eu mesma novamente. Aí você recupera seu corpo e percebe: ‘Espera, as tendências mudaram’”, contou ela, que deu à luz Aire em fevereiro de 2022. Kylie também é mãe de Stormi, de 6 anos.

Conhecida pelos looks sensuais, a influenciadora surpreendeu recentemente ao aparecer usando um vestido no estilo “cottagecore”, com mangas bufantes e comprimento longo — o que gerou bastante repercussão nas redes sociais. Questionada sobre o assunto, Kylie afirmou que não chegou a ver os comentários. “Não sei bem o que sinto sobre isso”, respondeu. Já sobre a possibilidade de Timothée ter interferido em seu estilo, ela se mostrou desconfortável e preferiu não se aprofundar. “Só não quero falar sobre coisas pessoais”, limitou-se a dizer.

Timothée teria feito exigências para namorar Kylie

De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, Timothée Chalamet teria feito algumas exigências antes de assumir o namoro com Kylie Jenner. Segundo uma fonte ouvida pela publicação, os pedidos seriam direcionados não apenas à empresária, mas também à família Kardashian-Jenner. Entre essas supostas exigências, estariam a proibição de Kylie postar fotos ao lado dele nas redes sociais e a recusa do ator em participar do reality The Kardashians, que mostra os bastidores da vida da família.