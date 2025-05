Leonardo emociona ao relembrar morte do irmão Leandro e revela: ‘Por mim, eu não estaria aqui’

No último domingo (25), durante entrevista ao programa Fantástico, o cantor Leonardo falou sobre a morte do irmão e parceiro de dupla, Leandro, que faleceu em 1998 vítima de câncer. Ele relembrou o papel fundamental que Leandro teve na sua carreira, sendo seu mentor e alguém que cuidava de todos os detalhes das apresentações.

Leonardo destacou que, sem o irmão, talvez nunca tivesse seguido na música:“Ele cuidava de tudo, olhava para o palco, olhava para as luzes. De vez em quando, eu dava uma desafinada, ele olhava para mim com uma cara feia”, relembrou.

O sertanejo também falou sobre os momentos simples e felizes que viveu com Leandro na roça, onde cresceram juntos. Apesar das dificuldades da época, esses foram tempos de muita união e afeto entre os dois.

“Somos passageiros”

Leonardo refletiu sobre a passagem do tempo e a importância de manter viva a memória do irmão, que segue presente em sua vida e carreira. “O músico, cantor, professor, mentor sempre foi o Leandro. Por mim, eu não estaria aqui nunca cantando. Foi difícil, nossa! Difícil, mas sabemos que somos passageiros”, disse.

Por que Leonardo perdeu a voz? Cantor confessou ficar sem cantar ao lembrar do irmão

O cantor Leonardo gravou seu novo DVD Uma História Sem Fim, em São Paulo, em comemoração aos seus 40 anos de carreira. No projeto, ele cantou músicas que costumava compartilhar com o falecido irmão Leandro, que morreu no dia 23 de junho de 1998, aos 36 anos, vítima de um câncer raro conhecido como tumor de Askin. O sertanejo participou de uma coletiva de imprensa para falar do novo projeto e, em determinado momento, confessou que será difícil homenagear o irmão pois costuma perder a voz nesses momentos. Continue lendo aqui!