Protagonista de “A Rainha da Pérsia”, Carlo Porto termina casamento e sai de casa

Carlo Porto, protagonista da recém-finalizada “A Rainha da Pérsia”, folhetim bíblico da Record, terminou pela segunda vez o seu casamento com a cantora Liah Soares, mãe de sua filha de três anos. A reportagem do portal LeoDias descobriu que o ator de 43 arrumou as malas, saiu de casa e até já deletou fotos com ela de seu perfil no Instagram.

A crise no relacionamento já era notada por amigos próximos a eles, mas ambos optaram pelo silêncio. Em 2024 eles já haviam se separado durante as gravações da novela, mas reataram em meados de junho, quando Carlo voltou de viagem do trabalho.

Em contato, a assessoria do ator informou que não vai comentar o assunto.

Carlo Porto, cabe destacar, se projetou nacionalmente como protagonista adulto da novela infantil “Carinha de Anjo’, do SBT, em seguida consolidou sua imagem por meio das obras religiosas da Record, como quando encarnou Adão em “Gênesis”. Ele também esteve em “Reis”.