Theuzinho desponta como nova voz do arrocha e leva som das periferias da Bahia ao topo das paradas

Matheus dos Santos, o Theuzinho, é uma das principais apostas do cenário musical em 2025. Nascido e criado no bairro de Pirajá, na periferia de Salvador, o cantor baiano ganhou notoriedade com um arrocha moderno, que combina letras românticas a uma estética urbana marcada por influências da comunidade onde cresceu.

O álbum “A Favela Tá Gostosa 1.0” o colocou recentemente entre os 20 artistas mais assistidos do YouTube

Brasil. Já são milhões de visualizações e músicas em destaque nas principais playlists de streaming.

Números que consolidam sua ascensão e confirmam o arrocha como um dos gêneros mais consumidos no país. Antes da fama, Theuzinho vendeu água nas ruas, foi ajudante de pedreiro e trabalhou como ambulante.

Começou a gravar vídeos ainda na adolescência, incentivado por Cristian Bell, influenciador e empresário

baiano que enxergou no jovem o potencial de um artista com alcance nacional.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Matheus dos Santos, o Theuzinho, é uma das principais apostas do cenário musical em 2025 Matheus dos Santos, o Theuzinho, é uma das principais apostas do cenário musical em 2025 Matheus dos Santos, o Theuzinho, é uma das principais apostas do cenário musical em 2025 Matheus dos Santos, o Theuzinho, é uma das principais apostas do cenário musical em 2025 / Divulgação Voltar

Próximo

Genuinamente nordestino, o arrocha surgiu na Bahia nos anos 2000 e ganhou espaço com letras voltadas

para a “sofrência” e o romantismo popular.

Theuzinho representa uma nova geração do gênero: incorpora elementos contemporâneos, como novas batidas e linguagens, combinadas à melodia tradicional do gênero.

O primeiro grande sucesso veio em 2021, com o álbum “Bate Continência pro Novinho”. Em menos de uma

semana, ultrapassou 3 milhões de plays e apareceu ao lado de nomes como Wesley Safadão e Xand Avião

nos rankings nacionais.

O cantor também se destacou por releituras de sucessos do sertanejo e do forró eletrônico. Sua versão de

“Não Tente Me Impedir”, originalmente da dupla Bruno & Marrone, viralizou nas redes sociais.

Já no álbum Bota o Capacete, ele homenageia a banda Calcinha Preta com uma nova interpretação da faixa “Vou Deixar Você”.

No início do mês, Theuzinho gravou o audiovisual: “A Favela Tá Gostosa 2.0”, projeto que contou com as

participações especiais de Kevi Jonny, Raphaela Santos e Nadson O Ferinha. Um dos pontos altos da gravação foi a reinterpretação do clássico “Chorando Se Foi”, sucesso de Kaoma (1989).

Além de revisitarem grandes hits, os convidados também apresentaram músicas inéditas ao lado do anfitrião, dando ao projeto um tom marcante e diversificado.

Já no último dia 22 de maio, Theuzinho gravou mais um audiovisual: “A Favela Tá Gostosa 3.0″, desta vez em Feira de Santana (BA), com um super time de convidados.

Entre os nomes de peso estavam João Gomes, Vitor Fernandes e Thiago Aquino. A gravação aconteceu na Rua Nova, em um grande show gratuito, reunindo uma multidão e confirmando a força de Theuzinho na cena musical nordestina.

Além das gravações, o cantor também vem se destacando com suas apresentações ao vivo. No último dia 20

de maio, cantou no Racho do Maia, evento organizado pelo empresário e influenciador Carlinhos Maia, onde

contagiou o público com sua energia e carisma.

E a agenda segue cheia: no dia 8 de julho, Theuzinho sobe no E a agenda segue cheia: no dia 8 de julho, Theuzinho sobe no palco do CTN – Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, prometendo mais um grande show que celebra a cultura nordestina e a força da favela na música brasileira.

Com 1,6 milhões de seguidores no Instagram, os seus vídeos e publicações geram uma resposta intensa do público, com curtidas, comentários e compartilhamentos que mostram a força da sua base de fãs.

Com Bell na produção e na gestão da carreira, o jovem artista tem apostado também em faixas autorais, como “Hilux Prata”, “Sem Compromisso” e “Ficante”.

O repertório mistura romantismo com a pegada dançante do arrocha, em um formato pensado para as pistas e os paredões.

Os fãs se autodenominam “novinhos e novinhas” e formam uma comunidade ativa, que participa de lançamentos, acompanha seus shows e alimenta o sucesso do artista nas redes sociais.

Theuzinho integra uma nova geração de artistas que vem ampliando a presença das periferias no mercado musical.

Ao levar o arrocha de Salvador para diferentes regiões do país, acompanha o avanço de uma cena que cresce à margem dos grandes centros.