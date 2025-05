Zé Felipe celebra aniversário de Maria Alice e detalhe chama atenção

O cantor Zé Felipe, que no início da semana anunciou sua separação da influenciadora Virginia Fonseca, usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Maria Alice, que completa 4 anos nesta sexta-feira (30/5). Fãs mais atentos, no entanto, perceberam um detalhe um tanto inusitado na postagem dedicada à filha feita pelo famoso.

Zé Felipe publicou uma sequência de fotos da filha, mas a ex-mulher Virginia Fonseca não aparece em nenhuma das imagens. Até mesmo Leonardo, avô de Maria Alice, está presente na homenagem.

“Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor de rosa”, escreveu o cantor na legenda da postagem. “Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco, mas firme e precioso. Minha primogênita. Minha tota corajosa!”, completou.

O cantor seguiu com seu relato. “Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim. Sua fé me toca e me ilumina todos dias. Você é abençoada. Obrigado por me presentear com sua vida, sua gentileza e o dom de me fazer feliz apenas com o seu ‘papai’. Chorar era um bloqueio, hoje não tenho mais. Isso é novo em mim! Choro de alegria e muito amor por vocês”, disse Zé Felipe.

Separação

Virginia e Zé Felipe pegaram os fãs e seguidores de surpresa ao anunciar, na noite de terça-feira (27/5), a decisão de colocar um fim à união de cinco anos. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveu o casal num post nas redes.

“Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, seguiu o desabafo.

Virginia e Zé Felipe pediram que os não criem “teorias”. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, encerraram.