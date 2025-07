Bruno Borges, o Menino do Acre, leva estátua e textos criptografados para loja onde é dono em Rio Branco

O acreano Bruno Borges, que ganhou projeção nacional em 2017 após desaparecer misteriosamente e deixar um quarto repleto de mensagens criptografadas e uma estátua do filósofo Giordano Bruno, voltou a chamar atenção. Desta vez, o Menino do Acre levou uma réplica da escultura e parte das escrituras para uma loja de sua propriedade em Rio Branco, uma das unidades Pão de Queijo.

O espaço agora abriga a estátua em tamanho real do pensador renascentista, posicionada em um local onde os clientes podem se aproximar e registrar fotos. Também estão expostas algumas das mensagens que Bruno deixou escritas à mão em livros numerados, que integravam o ambiente do quarto onde ele vivia antes do desaparecimento.

Em nova fase, Bruno atua como mentor de projeção astral. Ele oferece cursos e mentorias com foco em experiências fora do corpo e sonhos lúcidos.

Sem deixar de lado o misticismo que marcou sua trajetória, Bruno une agora o universo espiritual ao empreendedorismo, transformando um ponto comercial em espaço de curiosidade pública e resgate de um dos episódios mais intrigantes já registrados no Acre.