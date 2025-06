Concurso PF Administrativo: consulte agora seu local de prova

Os candidatos inscritos no concurso da Polícia Federal para cargos administrativos já podem consultar os locais de prova, disponíveis a partir desta sexta-feira (20/6). As provas serão aplicadas no dia 29 de junho, em todas as capitais brasileiras.

A consulta deve ser feita no site do Cebraspe, organizador do certame. Para acessar as informações, o candidato precisa inserir o número do CPF e gerar o cartão de convocação, que traz detalhes como endereço da prova, horários e orientações.

🕒 Horários de aplicação

Os exames seguirão o horário de Brasília e têm duração de 4 horas e 30 minutos. Veja abaixo a divisão:

➡️ Nível superior

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início das provas: 8h30

➡️ Nível médio

Abertura dos portões: 14h

Fechamento dos portões: 15h

Início das provas: 15h30

🧾 Vagas, salários e cargos

O concurso PF Administrativo oferece 192 vagas para níveis médio e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 11.070,93. Veja a distribuição:

Nível médio

Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior

Administrador: 6 vagas

Assistente social: 13 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Médico: 35 vagas

Psicólogo: 6 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Estatístico: 4 vagas

Técnico em comunicação social: 3 vagas

Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas

📝 Etapas de avaliação

Todos os cargos serão avaliados por:

Prova objetiva (120 questões no estilo “certo ou errado” do Cebraspe)

Prova discursiva (redação dissertativa de até 30 linhas)

Pontuação da objetiva:

+1 ponto para resposta correta

–1 ponto para resposta errada

0 ponto para questão em branco ou com dupla marcação

A redação vale 20 pontos e abordará atualidades (nível médio) ou temas específicos da área (nível superior).

📚 A matéria original está disponível em:

Concurso PF Administrativo: locais de prova disponíveis para consulta – Direção Concursos

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações do site Direção Concursos.