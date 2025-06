Nanda Costa surpreende e faz revelação íntima: ‘Sapatão vai entender’

A atriz Nanda Costa arrancou risadas dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma lembrança inusitada dos bastidores de uma novela. Em tom bem-humorado, ela revelou que costumava perder unhas postiças de forma bastante peculiar durante as gravações. A revelação veio enquanto fazia as unhas em casa, em um vídeo descontraído publicado nesta segunda-feira (9).

Durante a gravação, Nanda contou que usava unhas artificiais para compor sua personagem e sempre que voltava do fim de semana em casa, duas delas estavam misteriosamente faltando. “Eu usava unha postiça em uma novela. Toda vez que eu voltava de casa para o trabalho, o que acontecia: eu vinha faltando duas unhas postiças”, comentou entre risos. A responsável pela caracterização, segundo ela, não deixava o detalhe passar batido: “A Carmen, que era chefe de caracterização, falava: ‘Engraçado, né, Nanda, só cai essas duas’”, contou a atriz.

A explicação da ausência recorrente dessas duas unhas, segundo Nanda, não passava despercebida por quem compartilha de certas experiências. “Só minhas colegas sapatões vão entender”, brincou ela, com bom humor. A legenda do vídeo reforçou o clima leve e celebrativo: “Estamos no mês do Orgulho! Alguém se identifica? Cadê minhas colegas sapatônicas? Uma segunda abençoada de muita paz e amor a todas e todos.”

A resposta dos seguidores foi imediata e repleta de comentários divertidos. “É por causa do boliche, né (risos), a gente sabe”, escreveu uma internauta. Outra pessoa comentou de forma espirituosa: “Unha curta, Nanda… aqui a gente não arranha ninguém (só o coração das héteros confusas)”. Um terceiro seguidor também entrou na onda, se referindo à chefe de caracterização: “A inocência da querida te perguntando o óbvio”.

CASADA

Nanda Costa é casada com a percussionista Lan Lanh desde 2019, mas o relacionamento entre as duas já ultrapassa uma década. Em 2021, o casal anunciou com alegria o nascimento das filhas gêmeas, fruto de uma fertilização in vitro gestada pela a atriz. Além de dividirem a vida pessoal, ambas são ativas em suas redes no mês do Orgulho LGBTQIA+.