Pai de Duda Guerra quebra o silêncio após vídeo com suposto ex: “Era só um amigo”

O vídeo em que Duda Guerra aparece de mãos dadas com um rapaz em um shopping no Rio de Janeiro tomou conta das redes sociais na quarta-feira (18/6). Muitos internautas apostaram que se tratava de uma reaproximação com o ex-namorado, Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. Porém, o próprio apresentador tratou de desmentir os rumores.

Segundo Luciano Huck, que se pronunciou em áudio ao jornalista Leo Dias, Benício nem sequer está no Rio de Janeiro no momento. O adolescente não seria o jovem das imagens divulgadas, como muitos acreditavam.

Quem também decidiu se manifestar foi o pai de Duda Guerra. Em contato com o portal LeoDias, ele garantiu que o rapaz ao lado da filha no vídeo é apenas um amigo, afastando de vez qualquer especulação sobre um possível retorno do ex-casal.

🗣️ Duda e Benício seguem separados

Duda Guerra, de 16 anos, já havia confirmado o término do relacionamento no mês passado em entrevista ao portal LeoDias. Na ocasião, ela disse que os dois seguiram caminhos diferentes e que não havia qualquer contato atual com Benício ou com os familiares dele:

“A gente não se fala mais, a gente não pensa em voltar”, afirmou.

📲 Equilíbrio com a fama

Ao ser questionada sobre o julgamento do público, Duda disse que evita consumir muito conteúdo online para proteger sua saúde mental:

“Posto muito conteúdo, mas às vezes consumo pouco justamente para não ficar vendo muitas coisas.”

🔥 Polêmicas anteriores

A exposição do relacionamento de Duda e Benício nas redes sociais já havia gerado polêmicas. Um desentendimento com a influenciadora Antonela Braga, durante uma viagem a Gramado, teria contribuído para o fim do namoro. Duda se incomodou com o interesse de Antonela em seguir Benício em um perfil privado, o que gerou uma discussão pública.

O episódio foi tão repercutido que Angélica chegou a ser marcada por internautas e curtiu um comentário chamando Duda de “erva daninha” — ação que depois foi atribuída a um erro de sua equipe. Em resposta, a apresentadora publicou uma carta aberta pedindo mais responsabilidade ao se julgar adolescentes na internet.

